Dove vedere sorteggio calendario Serie B? Il sipario sulla stagione 2024/25 del campionato cadetto si alzerà ufficialmente domani, mercoledì 10 luglio, quando dalle ore 19.00 si procederà con il sorteggio del calendario. La cerimonia si svolgerà in piazza Europa, a La Spezia, continuando nella tradizione che vuole la Lega organizzare l’evento in una delle città che rappresenta le 20 squadre iscritte al campionato, e sarò trasmessa in diretta streaming sul sito di Sportmediaset.

Dove vedere sorteggio calendario Serie B – I dettagli dell’evento

L’evento sarà condotto da Barbara Cirillo e Dario Vergassola e vede la partecipazione di tre bomber d’eccezione: Totò Di Natale, Daniele Cacia e Marco Sansovini. La Lega B ha poi deciso di confermare come Title Sponsor BKT, che accompagnerà così la Serie B fino al 2028.

Dove vedere sorteggio calendario Serie B – Le date della stagione

La Serie BKT 2024/25 prenderà il via nel weekend compreso tra venerdì 16 e lunedì 19 agosto 2024. 38 giornate della stagione regolare, che decreteranno le due squadre promosse in A e le tre retrocesse in Lega Pro, prima di lasciare spazio a playoff e playout.

Ecco, infine, le date chiave in vista della prossima stagione:

Inizio campionato : Sabato 17 agosto (un anticipo il 16 agosto)

: Sabato 17 agosto (un anticipo il 16 agosto) Turni infrasettimanali : 27 agosto, 29 ottobre, 26 dicembre e 1 maggio

: 27 agosto, 29 ottobre, 26 dicembre e 1 maggio Soste : 7-8 settembre, 12-13 ottobre, 16-17 novembre, 22-23 marzo 2025

: 7-8 settembre, 12-13 ottobre, 16-17 novembre, 22-23 marzo 2025 Fine campionato (ultima giornata regolare): venerdì 09.05.2025

(ultima giornata regolare): venerdì 09.05.2025 Sosta invernale: dal 30 dicembre 2024 all’11 gennaio 2025.

Dove vedere sorteggio calendario Serie B – I criteri

Di seguito i criteri utilizzati dalla Lega Serie B per la compilazione del calendario della Serie BKT 2024/25: