Il terzo Slam stagionale sta proseguendo senza sosta. Si tratta dello spettacolo di Wimbledon (QUI L’APPROFONDIMENTO SU SPORT E FINANZA), che quest’anno anticipa le attese Olimpiadi di Parigi, dove i tennisti si sfideranno sulla terra rossa, come appena fatto al Roland Garros.

C’era grande attesa ovviamente per Jannik Sinner, numero uno del mondo e fresco vincitore proprio sull’erba del torneo ATP ad Halle in Germania: il torneo per il tennista italiano si è fermato ai quarti, dove è stato sconfitto dal russo Medvedev. Insieme a lui, e non solo, a rappresentare l’Italia c’era anche Matteo Berrettini (eliminato proprio da Sinner) che tre anni fa arrivò in finale contro Novak Djokovic. Proprio il tennista serbo sarà del torneo, grazie al recupero lampo dopo l’infortunio al Roland Garros che lo ha costretto a un ritiro anticipato. E non può mancare nemmeno il vincitore uscente Carlos Alcaraz, che ha trionfato anche all’ultimo Roland Garros. Ma quale è il tabellone Roland Garros 2024?

Tabellone Wimbledon 2024 – Montepremi più ricco di sempre nel tennis

Come ormai è diventa un’abitudine, il montepremi per l’edizione 2024 è in crescita rispetto all’edizione precedente, permettendo così a Wimbledon 2024 di diventare il torneo tennistico più ricco di sempre.

Infatti, il montepremi stanziato per questa edizione ammonta a 50 milioni di sterline, che al cambio attuale equivalgono a quasi 60 milioni di euro. Un incremento sostanziale rispetto all’edizione 2023 che comunque metteva in palio poco più di 50 milioni. Un aumento di 10 milioni che scalza dal primato fra gli Slam più ricchi l’edizione dell’anno scorso degli US Open con un montepremi di oltre 58 milioni di euro.

Tabellone Wimbledon 2024 – Gli italiani in gara

Detto di Sinner e Berrettini, sono in totale 10 i tennisti italiani in gara. Infatti, oltre ai due già citati, ai nastri di partenza dello Slam londinese c’erano anche: Fabio Fognini, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi, Mattia Bellucci, Luciano Darderi, Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Luca Nardi. In corsa, ora, resta il solo Musetti, che domani nei quarti sfiderà lo statunitense Fritz.

Tabellone Wimbledon 2024 – I possibili incroci