Quanto guadagnano i calciatori di Serie B? I minimi per il 2024/25

Quanto guadagna un calciatore di Serie B? Anche per la stagione 2024/25 l’Associazione Italiana Calciatori (AIC) ha pubblicato la tabella con la retribuzione minima per i giocatori che militano nei club della seconda divisione calcistica italiana. Dati in crescita anche questa volta rispetto a quelli della passata stagione, esattamente come i minimi per i club che militano in Serie C.

Si tratta appunto di retribuzioni minime, il che significa che diversi calciatori percepiranno inevitabilmente stipendi superiori a quelli indicati, ma sicuramente non inferiori. Le cifre contribuiscono ad offrire un quadro sul salario minimo per chi si approccia a questa categoria, ricordando che in Italia il 53% dei giocatori professionisti ha guadagnato un massimo di 50mila euro lordi annui.

Quanto guadagna un calciatore di Serie B? I minimi retributivi

Premesso dunque che diversi calciatori percepiscono dai propri club stipendi considerevolmente più alti, nel dettaglio, i giocatori professionisti tesserati per le società di Serie B potranno ricevere un compenso annuale lordo minimo per le seguenti cifre: