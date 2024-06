Quanto guadagnano i calciatori in Italia? Il 53% sotto i 50mila euro

Quanto guadagnano i calciatori in Italia? Non tutti hanno stipendi milionari, come i big della Serie A. Anzi, ben oltre il 50% guadagna meno di 50mila euro lordi l’anno.

L’Inps nelle scorse settimane ha pubblicato l’Osservatorio relativo al Fondo Pensione Sportivi Professionisti (FPSP), da cui emerge come gli sportivi professionisti con almeno un contributo versato nel 2023 sono risultati 9.836, con un incremento dell’8,5% rispetto all’anno precedente (quando erano 9.079). Il 92,7% è costituito dagli appartenenti alla FIGC, dato in crescita rispetto al 92,3% del 2022.

Per quanto riguarda i calciatori, nel 2023 sono stati 4.442 gli atleti tesserati alla FIGC che hanno versato almeno un contributo (che viene versato anche dai giocatori stranieri), in crescita rispetto ai 4.331 del 2022. Secondo i dati resi noti dall’Inps, il 53,5% dei calciatori tesserati arriva ad avere una contribuzione lorda fino a 50mila euro, in calo rispetto al 2022 quando erano il 56%.

La categoria in cui rientrano più giocatori è infatti quella con una retribuzione tra i 10mila e i 50 mila euro (1.704 calciatori pari al 38,4%), mentre sono 671 (15,1%) quelli che arrivano fino a 10mila euro. Salendo di categoria, chi guadagna tra i 50 e i 100mila euro (575 atleti) rappresenta il 12,9% degli atleti tesserati con la FIGC, mentre il 21,7% è invece riferito ai 966 che guadagnano tra i 100 e i 700mila euro.

Quanto guadagnano calciatori, i dati INPS

Infine, la fascia dei più ricchi: sono stati 526 i calciatori che nel 2023 hanno avuto una retribuzione oltre i 700mila euro, pari cioè all’11,8%. Per fare un confronto con gli altri sport, tra gli altri atleti professionisti in Italia sono stati solo 20 (su un totale di 375 atleti provenienti dalle federazioni non FIGC) quelli che nel 2020 hanno avuto una retribuzione oltre i 700mila euro, con una percentuale pari al 5%.