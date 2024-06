La FIFA svela il tabellone dei Mondiali 2026: il sorteggio deciderà anche le città di gara

Le qualificazioni non sono nemmeno iniziate in Europa, ma la FIFA ha già svelato il tabellone dei Mondiali 2026, prima ancora di svelare la data del sorteggio. La Federcalcio mondiale infatti ha reso noto il programma della Coppa del Mondo che andrà in scena tra due anni, la prima storica edizione a 48 squadre che si disputerà tra Canada, Messico e USA, al momento le uniche tre nazionali sicure della qualificazione in quanto Paesi ospitanti.

La FIFA, con un comunicato, ha infatti pubblicato la prima edizione della brochure online dei Team Base Camp per la Coppa del Mondo 2026, comprendente un elenco di luoghi dove le 48 squadre partecipanti potranno scegliere di stabilire la loro sede per la prima fase del torneo: sono presenti 24 location ma nei prossimi 18 mesi, l’elenco dei potenziali Team Base Camp crescerà, con ulteriori opzioni che verranno aggiunte in Canada, Messico e USA.

Tabellone Mondiali 2026, la data del sorteggio

In attesa che comincino in tutto il mondo le qualificazioni per il torneo, intanto, la FIFA ha svelato che il sorteggio è previsto «per la fine del 2025» e che oltre alle avversarie svelerà anche «le zone geografiche in cui le squadre giocheranno le partite dei gironi». Secondo quanto reso noto, infatti, ci saranno tre diverse aree geografiche in cui andranno in scena le partite:

Western Region, ovverosia le città di Vancouver, Seattle, San Francisco e Los Angeles;

Central Region, ovverosia le città di Guadalajara, Città del Messico, Monterrey, Houston, Dallas e Kansas City;

Eastern Region, ovverosia le città di Atlanta, Miami, Toronto, Boston, Philadelphia e New York.

Tabellone Mondiali 2026, le sfide in programma

Insieme al lancio dell’elenco delle sedi per i centri sportivi, la FIFA ha inoltre pubblicato «una versione più dettagliata del calendario delle partite del torneo, che è stato rivelato per la prima volta a febbraio di quest’anno. Il calendario è ora codificato a colori e mette in evidenza i percorsi possibili delle squadre per avanzare dalla fase a gironi fino alla finale»

«La nuova versione del calendario è particolarmente significativa per le nazioni ospitanti – Canada, Messico e USA – che ora possono vedere chiaramente i percorsi che dovrebbero affrontare se dovessero finire primi o secondi nei rispettivi gironi», conclude la FIFA.

In particolare, il Messico sarà nel gruppo A (che giocherà le sue gare nella Central Region), il Canada del gruppo B (che tolta la prima sfida dei padroni di casa a Toronto scenderà in campo nella Western Region) e gli USA nel gruppo D (che giocherà le sue gare nella Western Region).

Tabellone Mondiali 2026, tutte le gare e il calendario