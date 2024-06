Due anni al Mondiale 2026, Infantino: «Sarà il più grande evento mai visto»

Il Presidente della FIFA Gianni Infantino ha dichiarato che la 23a edizione della Coppa del Mondo, che inizierà l’11 giugno 2026 nell’iconico Estadio Azteca di Città del Messico, sarà «il più grande evento, il più grande spettacolo, il più grande torneo» che il mondo abbia mai visto. Sarà anche la Coppa del Mondo FIFA più inclusiva di sempre, con un numero record di 48 Nazionali e ospitata da 16 città in tre Paesi, Canada, Messico e Stati Uniti.

«Sto facendo il conto alla rovescia, sicuramente. Come tutti gli altri. Due anni sembrano lontani, ma sappiamo che sono molto, molto vicini», ha dichiarato Infantino, in piedi accanto al trofeo della Coppa del Mondo FIFA che consegnerà alla squadra vincitrice dopo la finale di New York, nel New Jersey, il 19 luglio 2026.

«Tra due anni, il mondo si fermerà a guardare ciò che sta accadendo in Nord America. Il trofeo è già qui, pronto e tutti noi ci stiamo preparando, ci stiamo attrezzando per la competizione, preparando tutto», ha aggiunto. L’Estadio Azteca di Città del Messico – una delle tre sedi del Messico insieme all’Estadio Monterrey e all’Estadio Guadalajara – entrerà nella storia del torneo, avendo ospitato anche le partite inaugurali della Coppa del Mondo FIFA nel 1970 e nel 1986.

«Sarà il primo stadio a ospitare tre partite inaugurali della Coppa del Mondo di calcio», ha dichiarato il presidente della FIFA. «Non abbiamo mai visto una cosa del genere prima d’ora, e viverla in uno stadio iconico come l’Azteca è qualcosa di molto, molto speciale. Conosciamo tutti le epiche partite della Coppa del Mondo che si sono giocate lì in passato, campioni assoluti come Pelé e Diego Maradona che hanno giocato e vinto all’Azteca».

Il presidente della FIFA ha spiegato che i preparativi sono a buon punto in tutte e tre le nazioni ospitanti. «Nelle città ospitanti, ovviamente, stiamo lavorando con le autorità, con i proprietari e gli operatori degli stadi, con le comunità locali. C’è una fantastica collaborazione ovunque. Si aspettano milioni e milioni di tifosi da tutto il mondo. Gli stadi sono assolutamente bellissimi». E ha aggiunto: «Ogni giorno ci sono eventi che vengono pianificati, che si svolgono, sia con le autorità, sia con i nostri partner, gli sponsor, le emittenti».

Le prossime tappe della Coppa del Mondo FIFA 2026 includono i sorteggi di qualificazione in Asia e Oceania. Le qualificazioni della AFC continueranno a settembre con 18 nazioni in lizza per otto posti diretti nel torneo, mentre le partite della Oceania Football Confederation inizieranno a settembre con 11 nazioni in lizza per un posto diretto. Le qualificazioni UEFA, invece, si svolgeranno tra marzo 2025 e marzo 2026, con 16 posti disponibili per le squadre europee.