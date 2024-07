Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Sinner Medvedev in tv e streaming.

Jannik Sinner e Daniil Medvedev si preparano a scendere in campo, l’uno contro l’altro, martedì 9 luglio alle ore 14.30, per i quarti di finale del tabellone principale di Wimbledon 2024.

Dove vedere Sinner Medvedev in tv e streaming? I precedenti tra i due

In totale sono 11 i precedenti tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, con il russo che si è aggiudicato le prime sei sfide e l’italiano che ha avuto la meglio nelle successive cinque. L’altoatesino dunque vorrà confermare questo trend per portarsi in parità negli scontri diretti con l’avversario. In cinque occasioni, quattro solo nel 2023, i due si sono giocati il titolo in finale, con Medvedev che ha avuto la meglio a Rotterdam e Miami e Sinner a Beijing, Vienna e come detto sopra Melbourne. Primo confronto, invece, sull’erba dell’All England Club.

Dove vedere Sinner Medvedev in tv e streaming? Come seguire la sfida

Il match tra Sinner e Medvedev a Wimbledon, come tutto il torneo, non sarà disponibile in diretta gratuitamente in Italia. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Sky sul canale Sky Sport Tennis (203). La sfida sarà dunque un’esclusiva per gli abbonati Sky.

In streaming, oltre al servizio Sky Go, sarà possibile assistere al match anche su NOW (clicca qui per abbonarti a NOW). Seguire Sinner-Medvedev in streaming su Now è semplice. Basta scegliere immediatamente l’offerta Sport, che consente di accedere a tutti i contenuti sportivi che sono parte della proposta di Sky.

L’offerta Sport comprende le emozioni del Calcio e dello Sport firmato Sky: la Serie A TIM 2024-29 con 3 partite su 10 ogni giornata, la UEFA Champions League 2024-2027 in esclusiva con 185 partite su 203 a stagione, il calcio europeo, i motori e molto altro.

Il Pass mensile ha un costo di 24,99 euro e dura 30 giorni. Si attiva al momento dell’acquisto e si può disdire il rinnovo automatico senza alcun vincolo entro 24 ore prima della scadenza del periodo di visione. Tuttavia, è possibile approfittare dell’offerta da 14,99 euro al mese, con il vincolo per 12 mesi.