Ufficiale, Zaniolo-Atalanta: le cifre dell'affare. Incassano anche Inter, Fiorentina e Roma

Dopo aver finalizzato il riscatto dal Milan di Charles De Ketelaere, l’Atalanta ha concluso positivamente con il Galatasaray il prestito oneroso con diritto di riscatto di Nicolò Zaniolo, che torna così in Serie A, dopo l’ultima stagione giocata in Premier League con il West Ham.

Nella giornata di oggi, la società turca ha comunicato ufficialmente la chiusura dell’affare con l’Atalanta e le cifre ufficiali che il club bergamasco riconoscerà ai campioni in carica in Turchia, sia per quanto riguarda l’ammontare relativo al prestito che per l’opzione di riscatto che i bergamaschi possono esercitare a giugno 2025.

Zaniolo Atalanta cifre affare – I dettagli dell’operazione con il Galatasaray

Per il prestito oneroso, valido fino al 30 giugno 2025, l’Atalanta riconoscerà 6,4 milioni di euro. L’accordo, come detto, prevede poi un’opzione di riscatto in favore dei bergamaschi che per esercitarla, e quindi prelevare a titolo definitivo il cartellino di Zaniolo, dovrà spendere 15,5 milioni.

In totale quindi, l’affare Zaniolo potrebbe costare all’Atalanta, qualora il club bergamasco esercitasse il diritto di riscatto, 21,9 milioni. A questa cifra si potrebbero aggiungere i bonus, che possono arrivare a un massimo di 2 milioni, così da far arrivare l’esborso totale massimo per i nerazzurri di Bergamo a 23,9 milioni.

Zaniolo Atalanta cifre affare – Incassano anche Roma, Fiorentina, Inter ed Entella grazie al contributo di solidarietà

L’ennesimo trasferimento di Zaniolo, inoltre, permette di incassa il cosiddetto contributo di solidarietà, previsto dal Regolamento FIFA, a Roma, Fiorentina, Inter ed Entella, formazioni che hanno accolto nel loro settore giovanile l’esterno d’attacco classe 1999.

Trattandosi di un prestito oneroso con diritto di riscatto, le società citate iniziano a incassare la cifra a loro riservata dal contributo di solidarietà sin da subito, ma solo per i 6,4 milioni che l’Atalanta pagherà per il prestito. Mentre, in un secondo momento, qualora i bergamaschi esercitassero il loro diritto di riscatto, ecco che Roma, Fiorentina, Inter e Virtus Entella potrebbero accedere alla loro rispettiva seconda parte del contributo di solidarietà.

Per quanto riguarda la prima parte, quella relativa al prestito oneroso di 6,4 milioni, il contributo di solidarietà che viene riconosciuto è il seguente:

Roma : 135.000 euro;

: 135.000 euro; Fiorentina : 105.000 euro;

: 105.000 euro; Inter : 30.000 euro;

: 30.000 euro; Virtus Entella: 30.000 euro.

Ed ecco, invece, l’ammontare del contributo di solidarietà qualora l’Atalanta riscattasse dal Galatasaray il cartellino di Zaniolo per 15,5 milioni:

Roma : 348.750 euro;

: 348.750 euro; Fiorentina : 271.250 euro;

: 271.250 euro; Inter : 77.500 euro;

: 77.500 euro; Virtus Entella: 77.500 euro.

Quindi, in caso di riscatto dell’Atalanta, la cifra totale per il contributo di solidarietà sarebbe la seguente: