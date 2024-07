Ufficiale, il Napoli svela il nuovo logo e la prima maglia per la stagione 2024/25

Una nuova era, sperano a Napoli, quella che vedrà l’approdo di Antonio Conte sulla panchina partenopea che tocca anche l’area marketing del club, in cui spicca Valentina De Laurentiis, figlia del patron del club Aurelio, e giovane stilista.

Prima maglia Napoli 24 25 – Il nuovo logo del club azzurro

Quest’oggi, il club azzurro ha presentato la nuova prima maglia che la squadra di Conte indosserà durante la stagione 2024/25, ma ha anche ufficializzato la decisione di cambiare il logo del club. Se la lettera N rimane, anche se passa dal bianco al blu scuro, al centro dello stemma, a scomparire è il colore azzurro come sfondo che passa così al bianco. A rimanere sono i cerchi concentrici, anche loro di colore bianco. Ma il logo del Napoli si adatterà, per quanto riguarda i suoi colori, in base a quale maglia, o prodotto, sarà applicato. Una trasformazione «minimal e contemporanea. L’essenziale si svuota di elementi accessori puntando ad un aspetto più pulito ed elegante in variante monocromatica», le parole usate dal Napoli nella sua nota ufficiale di presentazione della prima maglia 2024/25.

«La novità assoluta è però rappresentata dalla Tipografia. Per la prima volta una FONT proprietaria, “BE NAPOLI”, sintesi perfetta delle caratteristiche intrinseche del Brand e della città che rappresenta. Una città, una squadra e una tipografia uniti da un unico intreccio. Un legame tradotto in lettere con fughe e diagonali come le visioni della città, caratteri tanto spessi e compatti quanto una squadra unita e determinata, angoli acuti e dinamici simbolo di grinta e velocità.La genetica di un popolo che vive di passione, storia e capitoli ancora da scrivere», si legge nella nota ufficiale.

Prima maglia Napoli 24 25 – Tutte le novità e la collaborazione con EA7

La nuova maglia Home è stata presentata nell’iconico Parco archeologico del Pausilypon e all’interno della Grotta di Seiano, su concessione del Ministero della cultura – Soprintendenza ABAP per il Comune di Napoli. Come per il recente passato, anche per quest’anno la società partenopea si è avvalsa della collaborazione con EA7 che si conferma per il quarto anno consecutivo come Global Technical Partner della squadra, si distingue per il suo elegante design e l’attenzione ai dettagli, valorizzando le linee sobrie con particolari retrò a partire dal collo a V con l’aggiunta della vela in costina smacchinata.

Una delle principali novità è il patch del logo SSC Napoli ridimensionato con effetto 3D. Questo particolare non solo aggiunge una dimensione visiva alla maglia, ma sottolinea anche l’attenzione del club per le ultime tendenze di design e la qualità dei dettagli. Il nuovo lettering SSC Napoli presenta caratteri moderni e dinamici, conferendo un aspetto più contemporaneo ed accattivante. Il jersey in poliestere sport performance presenta un nuovo pattern di stampa a caldo dell’iconica “N” in allover.

I dettagli in contrasto di materiale armaturato stretch evidenziano l’ergonomicità dei tagli, mentre la costruzione della manica a giro è arricchita da un doppio fondo in costina a contrasto. Per rendere il prodotto unico e autentico l’iconica maglia presenta l’aggiunta di uno scudetto speciale, sul fondo maglia, con ologramma ad impronta digitale. La maglia Home del Napoli sarà in vendita sull’official online store a partire dalle 19:26 di oggi.