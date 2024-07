DAZN lancia Goal Pass: i dettagli del nuovo piano di abbonamento

DAZN si prepara a lanciare sul mercato italiano un nuovo piano di abbonamento, che consentirà ai tifosi interessati di avere accesso a parte dei contenuti della piattaforma di sport in streaming, comprese alcune partite del campionato di Serie A 2024/25. Il nuovo piano è stato denominato “Goal Pass” ed è rivolto a chi ama lo spettacolo del calcio internazionale e non vuole rinunciare anche a quello italiano.

Il nuovo Pass si va ad aggiungere ai già disponibili Start, Standard e Plus, completando così l’offerta sportiva di DAZN. Disponibile già per l’acquisto (clicca qui per abbonarti), Goal Pass permette di seguire e vivere, ogni giornata, le emozioni de LALIGA EA SPORTS lasciandosi trasportare dalla magia della competizione spagnola e delle sue squadre che rendono unico questo campionato di stelle, conosciuto in tutto il mondo per l’interesse che catalizza da sempre ElClasico, ma anche grazie alle grandi rivelazioni che il campionato spagnolo riesce a dare ogni anno.

DAZN Goal Pass – Cosa include il piano di abbonamento

Non solo, tutti i tifosi potranno vivere il meglio del campionato portoghese lasciandosi conquistare dal gioco spettacolare e coinvolgente de La Liga Portugal Betclic e di squadre come Porto, Benfica e Sporting Lisbona. Spazio anche per il calcio femminile con le partite della UEFA Women’s Champions League per seguire la massima competizione calcistica europea per club in cui si sfideranno le squadre più forti d’Europa.

Competizioni internazionali ma anche il grande calcio italiano: Goal Pass metterà infatti a disposizione degli utenti le 3 partite in co-esclusiva della Serie A Enilive su 10, ogni turno, e gli highlights di tutti i match del massimo campionato italiano. Inclusi nel Pass anche una serie di contenuti di approfondimenti e lo show della domenica.

DAZN Goal Pass – Prezzi e dispositivi del nuovo piano

Ma quanto costerà il nuovo piano? Di seguito tutti i prezzi, in base alla tipologia di abbonamento scelta:

Pagamento annuale in unica soluzione – 129 euro (10,75 euro al mese)

Pagamento annuale dilazionato – 13,99 euro al mese per 12 mesi

Pagamento mensile – 19,99 euro al mese

Il piano è dunque disponibile a partire da 10,75 euro al mese se si sceglie il Piano Annuale con pagamento anticipato (129 euro all’anno). Con questa modalità il risparmio è di 3 euro al mese (per un totale complessivo di 36 euro all’anno) se confrontato con il Piano Annuale dilazionato a 13,99 euro al mese per 12 mensilità e di circa 9 euro al mese (per un totale complessivo di oltre 100 euro all’anno) rispetto al pagamento mensile di 19,99 euro.

Con quanti dispositivi si potrà utilizzare il piano Goal Pass? L’abbonamento permette di guardare in contemporanea i contenuti su due dispositivi se connessi alla stessa rete internet, esattamente come nel caso del Piano Standard.