La novità della Serie A 2024/25: le ultime due giornate saranno in contemporanea

La Serie A ha sollevato il sipario sulla stagione 2024/25 quest’oggi con il sorteggio del calendario per il prossimo campionato che inizierà sabato 17 agosto alle ore 18.30 con i campioni in carica dell’Inter che esordiranno a Marassi contro il Genoa.

Per il prossimo campionato, la Lega Serie A ha deciso che, a differenza della scorsa stagione, anche la penultima giornata, insieme all’ultima, dovrà sottostare alla regola della contemporaneità, come si legge nel comunicato: «La 37esima e la 38esima giornata si disputano rispettivamente domenica 18 maggio 2025 e domenica 25 maggio 2025, con inizio alle ore 15.00 (10 gare in contemporanea)».

Anche se esiste una eccezione che porterebbe queste due giornata a disputarsi in differenti blocchi, come accaduto per l’ultimo turno dello scorso campionato. «Tuttavia, le 10 gare di ciascuna giornata potranno essere disputate in più blocchi rispettando la contemporaneità delle gare tra squadre con il medesimo interesse di classifica e assecondando eventuali richieste di anticipo in funzione dell’eventuale partecipazione alle Finali delle competizioni Europee», si legge nel comunicato della Lega.

Una eventualità che il calcio italiano si augura e che significherebbe avere almeno una formazione presente in una delle tre finali, cosa è accaduta negli ultimi due anni con il record assoluto del 2021/22 quando Inter, Roma e Fiorentina arrivarono all’ultimo atto, rispettivamente, di Champions, Europa League e Conference. Tornando al campionato 2024/25, ecco di seguito le partite sorteggiate quest’oggi sia per la penultima che per l’ultima giornata.

37esima giornata:

Cagliari-Venezia

Fiorentina-Bologna

Genoa-Atalanta

Verona-Como

Inter-Lazio

Juventus-Udinese

Lecce-Torino

Monza-Empoli

Parma-Napoli

Roma-Milan

38esima giornata: