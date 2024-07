Non solo FIGC: dalla Serie A agli arbitri, nei prossimi mesi le elezioni per tutti i presidenti

Le elezioni per il prossimo presidente della FIGC sono state convocate dal numero uno attuale della Federcalcio Gabriele Gravina per lunedì 4 novembre 2024, nonostante l’attuale mandato scada a marzo dell’anno prossimo.

Al momento, non si conoscono i candidati in corsa, visto che nemmeno Gravina ha annunciato la sua ricandidatura, ma visto il relativo poco tempo a disposizione, questo punto dovrà essere risolto entro poche settimane. La decisione di Gravina ha anticipato un meccanismo che riguarda tutte le componenti federali, visto che siamo nell’anno olimpico e, in base alle norme del Coni, i presidenti degli enti sportivi vanno rinnovati al termine del quadriennio olimpico.

Le componenti chiamate a eleggere i rispettivi presidenti vanno dalle tre leghe professionistiche (Serie A, B e C), alle Associazioni Arbitri, Calciatori e Allenatori, passando per la Lega Nazionale Dilettanti. Oltre al presidente, il prossimo 4 novembre si dovrà eleggere anche il Consiglio federale, con le sette componenti federali dovranno eleggere i propri rappresentanti nel Consiglio Federale.

In totale nel Consiglio Federale vengono eletti 21 membri, tolti i presidenti di FIGC e AIA, gli altri sono così distribuiti:

Serie A : tre membri

: tre membri Serie B : un membro

: un membro Serie C : tre membri

: tre membri LND : sei membri

: sei membri AIC : quattro membri

: quattro membri AIAC: due membri

Ciascuna delle sette componenti appena elencate vedrà i propri presidente fare parte del Consiglio federale di diritto. Inoltre, tra i rappresentanti della Lega Nazionale Dilettanti deve essere designato almeno un consigliere per ogni area geografica (Nord, Centro e Sud); tra gli atleti devono essere rappresentati, oltre agli uomini e ai calciatori professionisti, sia le donne che i dilettanti. Infine, i due tecnici devono necessariamente essere un uomo e una donna e rappresentare sia i professionisti che i dilettanti.

La Lega Serie A potrebbe iniziare dopo l’estate il percorso che porterà all’elezione del nuovo presidente. Tuttavia, non sarà necessario che venga eletto prima delle elezioni del presidente FIGC: da un lato perché il presidente di Lega non vota nell’assemblea elettiva (votano solo i 20 presidenti dei club), dall’altra perché è già successo in passato che la Lega Serie A si presentasse all’assemblea FIGC per eleggere il nuovo presidente federale con il numero uno uscente.

Le votazioni in Lega invece non riguarderanno il solo presidente, ma anche per i nuovi consiglieri di Lega, visto cche scadrà il mandato degli attuali ovverosia Rebecca Corsi (Empoli), Luca Percassi (Atalanta), Paolo Scaroni (Milan) e Maurizio Setti (Verona).