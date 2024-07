Chi è Jovan Kirovski, il nuovo Sport Development Director del Milan

Zlatan Ibrahimovic, Partner Operativo e Advisor del fondo RedBird, ha presentato nella giornata di oggi il nuovo Sport Development Director del Milan. Si tratta di Jovan Kirovski, voluto fortemente dall’ex attaccante svedese come responsabile del progetto Milan Futuro, la seconda squadra rossonera che nel 2024/25 giocherà il campionato di Serie C.

Chi è Jovan Kirovski? Le parole di Ibrahimovic

In occasione della conferenza stampa insieme al tecnico dell’Under 23, Daniele Bonera, Ibrahimovic ha spiegato che Kirovski «sarà responsabile della crescita dell’academy. Farà mercato e avrà responsabilità da Milan Futuro in giù. Serviva uno che ha la nostra stessa ambizione e visione, che parla la nostra stessa lingua, e che ha le nostre stesse idee».

«Non dico che prima non ci fosse. Noi lavoriamo in alto e Kirovski lavora sotto di noi. È importante la visione e quello che vogliamo dai giocatori. Lo conosco personalmente, ho visto in America come lavora. Se non ci avessi creduto oggi non sarebbe stato qua. Vogliamo avere profili di alto livello in ogni area del club, sportiva e non. Vogliamo essere i migliori in tutti. Vogliamo fare il massimo possibile», ha spiegato l’ex calciatore.

Chi è Jovan Kirovski? La carriera del calciatore tra Europa e USA

Ma chi è Jovan Kirovski? Nato a Escondido, in California, nel 1976, Kirovski è stato un calciatore e Direttore Tecnico dei Los Angeles Galaxy in MLS (Major League Soccer), oltre che il primo calciatore americano a vincere una UEFA Champions League. Ha vinto la MLS Championship come calciatore, collaboratore e come Direttore Tecnico.

Kirovski, nel 1992, è stato selezionato per giocare nelle giovanili del Manchester United dove è rimasto fino al 1996. L’anno successivo ha firmato per il Borussia Dortmund trasferendosi in Bundesliga per quattro stagioni. In Germania, con il Dortmund ha vinto la Champions League nella stagione 1996/97. Nella stagione 1998/99 si è trasferito in prestito al Fortuna Köln. Nel 2000 è passato invece allo Sporting CP, in Portogallo; dopo una stagione è tornato in Inghilterra al Crystal Palace.

Nel Regno Unito ha giocato anche per il Birmingham City, esperienza dopo la quale ha deciso di fare ritorno negli Stati Uniti, firmando per i Los Angeles Galaxy. In MLS, Jovan Kirovski ha intrapreso diverse esperienze per fare poi ritorno a Los Angeles, dove con i Galaxy nel 2011 ha vinto la MLS Cup. Kirovski ha dato l’addio al calcio giocato nel gennaio del 2012, ma è rimasto all’interno dello staff tecnico dei LA Galaxy come assistant coach.

L’anno successivo è stato nominato Direttore Tecnico del club, in cui nel marzo 2018 si è trasferito proprio lo stesso Zlatan Ibrahimović. Per i Los Angeles Galaxy, Jovan Kirovski ha seguito ogni aspetto del club contribuendo allo sviluppo dei talenti all’interno dell’Academy, passando per la Seconda Squadra fino alla Prima Squadra. A livello internazionale, Kirovski ha debuttato con la Nazionale USA all’età di 18 anni, il 19 ottobre del 1994, nella gara contro l’Arabia Saudita. Ha partecipato anche ai giochi Olimpici del 1996 e alle edizioni delle FIFA Confederations Cup 1999 e 2003.