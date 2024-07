AIA, ufficiale la conferma di Rocchi come designatore di Serie A e B

A meno di una settimana dalla precedente, l’AIA si è riunita anche oggi. Ma se lo scorso incontro era stato organizzato per determinare promozioni e bocciature nelle squadre arbitri, assistenti e addetti al VAR (con una durata complessiva di sei ore), questa nuova riunione ha avuto come focus il futuro del mondo arbitrale. La riunione odierna è iniziata alle ore 10.00 a Roma con l’obiettivo di confermare o cambiare i responsabili, con durata biennale, di CAN A, B, C e D, oltre ai componenti di ogni singola commissione, il presidente dei comitati regionali e il responsabile del Settore Tecnico.

Se per quest’ultima carica si preannuncia un cambio obbligatorio visto la decisione di lasciare di Matteo Trefoloni con la nomina di Domenico Celi, per il designatore delle CAN A e B è stata ufficializzata la conferma di Gianluca Rocchi, che rimarrà in carica fino al termine della stagione 2025/26.

Ma importante è la questione tempo. Infatti con le elezioni federali fissate da Gabriele Gravina per il prossimo 4 novembre, tutte le componenti federali devono trovare la propria quadra il prima possibile. Proprio per questo, nella riunione di oggi non erano attesi stravolgimenti importanti, con gli incontri dei giorni scorsi che hanno portato a un accordo su vari livelli.

Il presidente Carlo Pacifici, quindi, ha cercato la conferma degli attuali responsabili. Detto di Rocchi, che è in carica da tre anni e potrebbe per regolamento farne altri tre, Ciampi e Pizzi sono stati rispettivamente confermati a capo della CAN C e D. Uno status quo, quindi, che un mese prima del 4 novembre sarà chiamato a nominare il presidente dell’AIA. E anche qui il grande favorito arriva dal passato, con l’attuale presidente Pacifici che dovrebbe andare verso la conferma.