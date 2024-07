Jannik Sinner e Matteo Berrettini si preparano a scendere in campo, l’uno contro l’altro, mercoledì 3 luglio non prima delle 18.00, per il secondo turno nel tabellone principale di Wimbledon 2024.

Sinner Berrettini in streaming gratis? L’obiettivo nel ranking ATP

I due italiani si scontreranno per la seconda volta nella loro carriera, ma sarà il primo duello sull’erba in assoluto e in quel campo centrale che tre anni vide proprio Berrettini giocarsi la finale, prima volta per un italiano nella storia, contro Novak Djokovic, a cui riuscì a strappare il primo set. Ma la vittoria poi se la aggiudicò il tennista serbo.

Sinner continua a guidare il ranking ATP, mentre Berrettini a causa di numerosi infortuni è scivolato fino alla posizione numero 78. I due, inoltre, arrivano da due finali, rispettivamente ad Halle e Stoccarda. L’altoatesino è riuscito a portarsi a casa la sua vittoria sull’erba, mentre Matteo ha dovuto arrendersi a Draper. Questa il ranking ATP attuale:

Sinner – 9220 punti (in caso di vittoria salirebbe a 9270) Djokovic – 7210 punti Zverev – 6865 punti Alcaraz – 6180 punti Medvedev – 5775 punti

Sinner Berrettini in streaming gratis? Come seguire la sfida

Il match tra Sinner e Berrettini a Wimbledon, come tutto il torneo, sarà trasmessa in diretta tv su Sky sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Non è prevista la diretta in chiaro della sfida destinata a restare un’esclusiva per gli abbonati Sky.