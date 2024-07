Diritti tv, al via la gara per la trasmissione del Campionato Primavera 2024-2027

Non soltanto la Serie A. Anche il Campionato Primavera 1 si prepara a entrare nel nuovo ciclo di diritti televisivi a partire dalla prossima stagione. La Lega ha infatti pubblicato il bando sui diritti di trasmissione, dando così il via alla gara tra le emittenti intenzionate a trasmettere il torneo, che vedrà in campo il meglio del calcio giovanile in Italia.

Oggetto dell’offerta al mercato sono tutte le partite del Campionato Primavera 1, alle quali si aggiungono anche quelle di Coppa Italia Primavera e di Supercoppa Primavera, come di seguito:

380 (trecentottanta) Gare della regular season del Campionato Primavera 1

5 (cinque) Gare della fase finale del Campionato Primavera 1

1 (una) Gara di playout del Campionato Primavera 1 (se disputata)

tutti gli Eventi della Coppa Italia Primavera inclusi i turni precedenti alle Semifinali, se prodotti

1 (una) Gara di Finale della Supercoppa Primavera

Diritti tv Primavera – Il prezzo minimo per l’assegnazione

I diritti saranno assegnati in esclusiva, e il corrispettivo richiesto dalla Lega Serie A per l’immediata accettazione dell’offerta è pari a 1,5 milioni di euro per ciascuna delle tre stagioni 2024/25, 2025/26 e 2026/27. Se l’offerta di un’emittente raggiungesse questa soglia, i diritti del Campionato Primavera sarebbero assegnati automaticamente.

Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, la Lega Serie A si attende un’offerta intorno a un milione di euro a stagione per il pacchetto completo di dirette. Qualora la soglia fosse raggiunta, è probabile che si arrivi direttamente all’assegnazione: il licenziatario avrà poi la facoltà di trasmettere gli incontri in chiaro o a pagamento e utilizzando qualsiasi piattaforma audiovisiva, anche in modalità OTT.