Supercoppa italiana, si gioca a inizio gennaio: già fissate le date per i recuperi di campionato

Quest’oggi la Lega Serie A ha ufficializzato i nove slot orari che saranno in vigore come regola generale per la stagione 2024/25. Ma contestualmente sono previste delle eccezioni che sono già state definite per le prime tre giornate e l’ultimo turno del girone di andata.

Ecco, proprio quest’ultimo, che si giocherà prima dell’Epifania fra sabato 4 e domenica 5 gennaio, prevede un’ulteriore postilla. Infatti, anche se manca ancora l’ufficialità sulle date, in quel periodo si giocherà la Supercoppa italiana che vedrà coinvolte, per la seconda volta consecutive, ben quattro squadre che sono Atalanta, Inter, Juventus e Milan.

Specificando gli slot orari che ci saranno per la 19esima giornata, la Lega ha poi aggiunto nel comunicato odierno «Laddove le gare che coinvolgessero le partecipanti all’edizione 2024/2025 della Supercoppa Italiana fossero meno di quattro, in funzione delle scelte operate dai broadcaster saranno eventualmente utilizzabili anche lo slot del sabato (4 gennaio 2025) alle ore 15.00 e/o un ulteriore slot della domenica (5 gennaio 2025) alle ore 15.00».

Un altro tema, a cui la Lega ha già provveduto, è il periodo in cui le gare di questa giornata, che vedranno protagoniste le quattro squadre della Supercoppa, verranno recuperate. Atalanta, Inter, Juventus e Milan disputeranno le rispettive partite, anche se non è escluso che alcune di queste siano contro proprio in quella giornata, o il 14-15 gennaio. O in seconda istanza avranno a disposizione tutti i mercoledì di febbraio, dal 5 al 26, passando per il 12 e il 19.