La Serie A svela il nuovo logo del campionato con Enilive

Lega Serie A e Enilive, alla vigilia della presentazione del calendario del massimo Campionato di calcio italiano, presentano il nuovo logo della competizione, denominata “Serie A Enilive”. La società di Eni dedicata ai prodotti e ai servizi per la mobilità è title sponsor per le prossime tre stagioni, fino al 2027.

Il claim “Serie A Enilive: muove la passione che ci unisce” accompagnerà il racconto di una nuova ed entusiasmante stagione sportiva, con l’obiettivo di far conoscere ad un pubblico sempre più ampio il nuovo brand Enilive, oltre ai tanti servizi e prodotti progressivamente sempre più decarbonizzati disponibili nella propria rete di circa 4.000 stazioni di servizio in Italia.

La partnership offrirà ai clienti Enilive iscritti al programma di loyalty ‘Enilive Insieme’ migliaia di premi ed esperienze esclusive, tra cui un concorso che dal 29 luglio metterà in palio oltre 10 mila ingressi VIP Experience in tutti gli stadi italiani in cui si giocheranno le partite della Serie A Enilive 2024/2025.

Serie A nuovo logo Enilive, ecco come sarà

Enilive è leader mondiale nella produzione di biocarburanti HVO da materie prime rinnovabili* nelle bioraffinerie di Venezia, di Gela, nella bioraffineria SBR negli Stati Uniti d’America e dal 2026 anche a Livorno, dove è in corso un’ulteriore trasformazione di una raffineria Eni. I biocarburanti HVO sono una soluzione già disponibile per contribuire a decarbonizzare la mobilità su strada, aerea, ferroviaria, marina e anche i generatori per la produzione di energia elettrica.

Nei prossimi tre anni, inoltre, i gruppi elettrogeni che alimentano la produzione audiovisiva curata e gestita dalla Lega Serie A per le gare di Campionato saranno decarbonizzati essendo esclusivamente alimentati con HVO prodotto da Enilive.

Le Enilive Station sono il punto di riferimento per oltre un milione e mezzo di persone in Europa che ogni giorno le sceglie per il rifornimento dei propri mezzi grazie a un’ampia offerta di servizi e prodotti, come il biocarburante diesel HVOlution, il bio-GPL, il biometano e le ricariche elettriche.

Le Enilive Station sono al servizio delle persone in movimento, con numerosi servizi come il car sharing Enjoy, la ristorazione degli Eni Café e di ALT Stazione del Gusto, il nuovo format di ristorazione in collaborazione con Accademia Niko Romito, ma anche in cui è possibile pagare i bollettini postali o fare una spesa veloce negli Emporium.