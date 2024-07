Serie A, l’Inter aprirà la stagione 2024/25 in un anticipo al sabato

Sarà l’Inter ad aprire la stagione 2024/25 della Serie A. In attesa di scoprire domani quale sarà la sfidante dei nerazzurri nella prima giornata del prossimo campionato, la squadra di Simone Inzaghi sarà una delle squadre in campo nei primi anticipi di sabato 17 agosto.

Come da prassi delle ultime stagioni, infatti, la squadra campione d’Italia in carica scende in campo in uno dei due anticipi al sabato alle 18.30 che apre ufficialmente la stagione. In particolare, così, nelle ultime tre annate l’Inter è scesa in campo per prima nel 2021/22, così come successo sia al Milan nel 2022/23 che al Napoli nel 2023/24.

I precedenti:

Serie A 2021/22: sabato 21 agosto alle 18.30 Inter-Genoa (in contemporanea con Verona-Sassuolo);

Serie A 2022/23: sabato 13 agosto alle 18.30 Milan-Udinese (in contemporanea con Sampdoria-Atalanta)

2023/24: sabato 19 agosto alle 18.30 Frosinone-Napoli (in contemporanea con Empoli-Verona).

In particolare, la prima giornata si disputerà nel weekend del 17/18 agosto: con quattro anticipi al sabato rispettivamente due alle ore 18.30 e due alle ore 20.45, due anticipi domenica alle ore 18.30, due gare domenica alle 10.45 e due posticipi al lunedì, uno alle ore 18.30 e uno alle ore 20.45.