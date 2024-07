Serie A, così DAZN e Sky sceglieranno i match da trasmettere nel 2024/25

La stagione 2024/25 segnerà l’inizio del nuovo ciclo di diritti televisivi. Protagoniste dei prossimi cinque anni saranno ancora una volta DAZN e Sky, le due emittenti che trasmettono le partite di Serie A dal 2018 a oggi. Anche per le prossime cinque stagioni, la spartizione degli incontri sarà quella che abbiamo già conosciuto negli ultimi tre anni: tutte le partite a DAZN e tre partite a giornata a Sky, in co-esclusiva.

Quello che cambierà a partire dalla prossima stagione saranno le modalità e l’ordine in cui le due emittenti sceglieranno le partite da trasmettere. Il bando sui diritti tv specifica che «la presente sezione disciplina le modalità con cui i Licenziatari dei Pacchetti 15terA e 15terB hanno il diritto di esercitare la scelta dei c.d. “Pick” ovvero la distribuzione delle Gare tra i Licenziatari nel rispetto del calendario pubblicato in ciascuna Stagione Sportiva dalla Lega Serie A, degli slot orari attribuiti ai diversi Pacchetti e delle altre previsioni di cui al paragrafo 8.4 dell’Invito».

Serie A calendario DAZN Sky – Gli slot delle emittenti

Le gare di ogni giornata attribuite ai diversi pacchetti (in particolare: 10 Gare al Pacchetto 15terA di cui 3 in co-esclusiva con il Pacchetto 15terB) vengono divise in questo modo:

Venerdì, ore 20.45 – slot DAZN

Sabato, ore 15.00 – slot DAZN

Sabato, ore 18.00 – slot DAZN

Sabato, ore 20.45.00 – slot DAZN e Sky

Domenica, ore 12.30 – slot DAZN

Domenica, ore 15.00 – slot DAZN

Domenica, ore 15.00 – slot DAZN

Domenica, ore 18.00 – slot DAZN e Sky

Domenica, ore 20.45 – slot DAZN

Lunedì, ore 20.45 – slot DAZN e Sky

Rispetto alla passata stagione cambiano dunque gli slot a disposizione di Sky. Rimangono invariati quello del sabato alle ore 20.45 e del lunedì alle ore 20.45, mentre quello della domenica alle 12.30 viene sostituito dalla domenica alle ore 18.00. Ma non si tratta dell’unica novità sulla scelta degli incontri, perché da quest’anno le due emittenti si ritroveranno per decidere a tavolino (in anticipo) la trasmissione delle 20 migliori partite del campionato.

«I Pick oggetto di selezione da parte dei Licenziatari del Pacchetto 15terA e del Pacchetto 15terB – si legge nel documento – corrispondono alle 380 Gare di ciascuna Stagione Sportiva e sono così suddivisi:

Pick “top match” corrispondenti a 20 Gare per Stagione Sportiva ; e

; e Pick “matchday” corrispondenti alle rimanenti 360 Gare per Stagione Sportiva».

Serie A calendario DAZN Sky – La scelta dei 20 big match

Partendo dalla scelta dei 20 big match, «i Licenziatari del Pacchetto 15terA e del Pacchetto 15terB si riuniscono presso la sede della Lega Serie A ovvero in via telematica entro 10 giorni lavorativi dopo la pubblicazione del calendario di ciascuna Stagione Sportiva, per definire quanto segue: relativamente alle Stagioni Sportive 2024/2025, 2026/2027 e 2028/2029 i Licenziatari individuano le 20 Gare “top match” secondo l’ordine di priorità stabilito dal seguente schema»:

Pick 1 – DAZN Pick 2 – DAZN Pick 3 – DAZN Pick 4 – Sky Pick 5 – DAZN Pick 6 – DAZN Pick 7 – Sky Pick 8 – DAZN Pick 9 – DAZN Pick 10 – DAZN Pick 11 – DAZN Pick 12 – Sky Pick 13 – DAZN Pick 14 – DAZN Pick 15 – DAZN Pick 16 – DAZN Pick 17 – DAZN Pick 18 – DAZN Pick 19 – Sky Pick 20 – DAZN

Ricordiamo che i match scelti da Sky saranno comunque trasmessi in co-esclusiva, e che quindi andranno in onda in diretta anche su DAZN.

Serie A calendario DAZN Sky – Le scelte giornata per giornata

Le rimanenti 360 gare di ciascuna stagione sportiva «sono oggetto di scelta da parte dei Licenziatari del Pacchetto 15terA e del Pacchetto 15terB secondo l’ordine di priorità per ciascuna Giornata stabilito dal seguente schema»:

Con riferimento a tutte le Giornate per ciascuna Stagione Sportiva ad esclusione delle prime 6 giornate e delle prime 2 giornate che seguono la pausa invernale di ciascuna Stagione Sportiva: