La Liga 2024/25, oltre ad accogliere Kylian Mbappé con la magli del Real Madrid, darà il benvenuto anche al fuorigioco semiautomatico. Il SOAT, già adottato in Serie A e visto anche durante l’Europeo in Germania, è stato approvato durante l’ultima riunione Federcalcio spagnola.

Inoltre, come riporta il quotidiano spagnolo Marca, la RFEF ha introdotto anche la possibilità di usufruire di una sesta sostituzione in caso un calciatore fosse a rischio di commozione cerebrale, che dovrà comunque essere approvata dall’arbitro. Norma entrata in vigore dal 1° luglio nel regolamento dell’International Football Association Board (IFAB), l’istituzione che ha il compito di analizzare e nel caso approvare modifiche alle regole del gioco del calcio.

Il fuorigioco semiautomatico, così come accade in Italia, sarà disponibile solamente nella Liga e non nella seconda serie del calcio spagnolo, che comunque ne beneficerà a partire dalla stagione 2025/26. Novità tecnologiche che però non includeranno nuovamente la Goal Line Technology con la Liga che rimarrà l’unico top campionato europeo a non avere il sistema che permette di individuare in tempo reale se un pallone ha attraversato totalmente la linea di porta nella sua interezza.

Infine, la Federcalcio spagnola ha approvato anche le date di inizio e fine delle due finestre di mercato per la stagione 2024/25. Quella estiva, come in Italia, è iniziata il 1° luglio e terminerà il 30 agosto. Quella invernale, invece, avrà inizio dal 2 gennaio e finirà il 3 febbraio 2025.