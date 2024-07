Mondiale 2030, entro luglio le sedi ufficiali: la finale sarà al Bernabeu

Entro il 31 luglio, Portogallo, Marocco e Spagna dovranno comunicare la lista definitiva degli stadi che ospiteranno le gare del Mondiale 2030. Ma a quanto pare la finalissima del torneo iridato sarà al Santiago Bernabeu di Madrid. A riportarlo è il quotidiano spagnolo Marca.

L’ultimo atto al Bernabeu, che è vicino al completamento degli importanti lavori di ristrutturazione, è inoltre una speranza della stessa FIFA, che sembra tifare per questa soluzione visto che l’impianto del Real Madrid è sicuramente un teatro perfetto per ospitare la partita più importante nel mondo del calcio. Niente da fare, quindi, per il Marocco che aveva provato ad approfittare delle difficoltà della Federcalcio spagnola dopo lo scandalo legato all’ex numero uno Luis Rubiales.

L’ufficialità, però, arriverà quando Spagna, Portogallo e Marocco troveranno la quadra per gli stadi di tutta la competizione. Sarà la Spagna ad avere più sedi e dovrà trovare una quadra dopo aver ampliato le candidate fino a 13 città, includendo nel conto Vigo e Valencia. Ma Portogallo e Marocco, dal canto, loro, non vogliono veder diminuire il rispettivo numero di stadi che ospiteranno il Mondiale 2030.

Questo, molto probabilmente, sarà il principale punto di confronto fra le tre federazioni. Ma, a quanto pare, la finale è del Bernabeu, con buona pace del Marocco. Per quest’ultima questione, infatti, si attende solamente l’ufficialità della FIFA.