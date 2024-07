Nazionale, Buffon ai saluti: Bonucci può tornare nel Club Italia

Gianluigi Buffon è sempre più lontano dalla Nazionale. L’attuale team manager azzurro, infatti, attende l’incontro con il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, e il commissario tecnico Luciano Spalletti per affrontare insieme a loro i propri dubbi, già manifestati dopo la sconfitta contro la Svizzera, che ha decretato la fine di EURO 2024 per l’Italia.

Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il dubbio più grande che attanaglia Buffon è quello di poter incidere troppo poco nel gruppo squadra con gli attuali equilibri, in termini di motivazioni e di appoggio. Di sicuro, l’ex portiere non ha alcuna intenzione di rimanere a fare la bandiera e presentarsi solo per le grandi occasioni pubbliche con sponsor e stampa.

A colpire Buffon, in negativo, è stato l‘atteggiamento della Nazionale dopo il gol del vantaggio svizzero e l’approccio del secondo tempo, che ha visto Vargas chiudere definitivamente il conto con la rete del 2-0 che ha trafitto Donnarumma dopo alcuni secondi dalla ripresa della partita. Dal confronto con Gravina e Spalletti, inoltre, Buffon si attende risposte ai suoi dubbi e prospettive che gli chiariscono tutte le domande che si sta ponendo da quel sabato pomeriggio.

Ma se Buffon sembra sempre più vicino all’addio, un’altra bandiera moderna della Nazionale sembra essere pronta a entrare nel mondo azzurro dopo il suo addio al calcio giocato. Stiamo parlando di Leonardo Bonucci. L’ex difensore della Juventus era presente a Lipsia per la gara contro la Croazia e sembra che non si trattasse solamente di una visita per seguire dal vivo la partita decisiva del girone.

Nei piani di Bonucci, dopo il ritiro annunciato a maggio, c’era la carriera da allenatore, che però verrebbe messa un attimo in stand-by per abbracciare di nuovo la Nazionale. Una scelta che ha fatto nel recentissimo passato anche Daniele De Rossi accettando la richiesta di Roberto Mancini, vincendo anche un Europeo prima di tornare in panchina con ottimi risultati alla Roma.

Inoltre, fra Bonucci e Spalletti il rapporto è ottimo e iniziare a lavorare nello staff del tecnico toscano sarebbe un ottimo bagaglio di esperienza per l’ex di Inter, Juve e Milan. Poi sarebbe il perfetto esempio dell’attaccamento all’Azzurro con le sue 121 presenze (è il quarto in classifica all-time) facendo così da esempio per i giocatori che Spalletti deciderà di chiamare prima per la Nations League e poi per il grande obiettivo della sua gestione: la qualificazione ai prossimi Mondiali nel 2026 in USA, Messico e Canada. Spalletti avrebbe così l’occasione di riempire quella casella che prima era ricoperta dal già citato De Rossi e per un breve periodo da Andrea Barzagli, che non fu confermato proprio dallo stesso Spalletti.