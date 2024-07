Incontro Abete-Gravina: sul tavolo la presidenza della FIGC

Una riunione in Federcalcio con il grande alleato. O forse con il presidente del futuro. Pochi istanti prima di annunciare la decisione di anticipare le elezioni al 4 novembre, il presidente uscente della FIGC, Gabriele Gravina, sedeva con Giancarlo Abete per parlare di strategie.

Lo scrive La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna, spiegando che la mossa di anticipare il voto ha bruciato gli avversari. Ha spuntato le mosse di Lotito, che si preparava a pianificare il dopo-Gravina con un proprio candidato e adesso invece dovrà dare priorità alla ricerca dei voti per i suoi due protetti, Casini al vertice della Serie A e Balata in B.

Uno scenario in cui, almeno teoricamente, rischia di materializzarsi il rischio di una impasse. Se all’assemblea elettiva del 4 novembre non si arrivasse a eleggere un nuovo presidente, infatti, il Coni dovrebbe commissariare. È già successo, ed è la soluzione che più auspica Lotito, perché gli darebbe il tempo di tornare a programmare.

Ma è proprio in questo scenario che trova terreno fertile una figura capace di mettere d’accordo se non tutti, una rilevante maggioranza. Parliamo proprio dello stesso Giancarlo Abete che lunedì era da Gravina in Federcalcio e sarebbe pronto a scendere in campo: perché la situazione gli permetterebbe di presentarsi come un salvatore, l’uomo che sventa il commissariamento.

Tuttavia, se Gravina decidesse di farsi da parte, potrebbe diventare molto di più. Scenario plausibile anche perché Abete partirebbe dal 34% dei voti della Lega Nazionale Dilettanti, di cui è presidente: gli servirebbe un altro 32%, e tra calciatori e Lega Pro non dovrebbe faticare a ottenerlo. Si parla anche di un patto tra Abete e Gravina (che loro escludono), per il passaggio di consegne.