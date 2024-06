Sky, addio al canale Zona DAZN per i clienti Sky Q via internet

Sky dice addio al canale Zona DAZN per tutti gli abbonati tramite Sky Q via internet e tramite Sky Q senza parabola. La novità è stata svelata da DAZN, che nella sua sezione “Help” sottolinea che «a partire dal 1° agosto 2024 il canale in digitale terrestre ZONA DAZN non sarà più disponibile al 214 dei decoder Sky Q via internet e Sky Q senza parabola».

Zona DAZN è un canale opzionale edito da DAZN, disponibile su Sky durante tutto l’arco dell’ultima stagione. Su Zona DAZN gli appassionati hanno potuto guardare una playlist di eventi, tra cui i 7 match di Serie A TIM in esclusiva DAZN ogni giornata, contenuti originali DAZN e molto altro.

«Ai clienti che fruiscono del canale Zona DAZN tramite digitale terrestre non saranno più addebitati, a partire dal mese di luglio 2024, gli importi relativi all’opzione Zona DAZN su Sky (pari a 5 euro al mese in casi di sottoscrizione avvenuta prima del 7 agosto 2023 oppure pari a 7,50€ al mese in caso di sottoscrizione avvenuta dopo tale data)», si legge ancora nella nota.

«Il servizio in digitale terrestre Zona DAZN su Sky rimarrà attivo fino al 31 luglio 2024 e gli utenti con opzione Zona DAZN su Sky e decoder Sky Q via internet e Sky Q senza parabola potranno continuare a guardare il canale fino a tale data», prosegue DAZN. Non cambierà nulla invece per gli abbonati Sky che utilizzano il servizio con decoder via satellite: «Il servizio Zona DAZN rimarrà attivo anche dopo il 31 luglio 2024 per tutti i clienti Sky con decoder via satellite ed un abbonamento TV attivo».

«Sarà possibile continuare a godere di tutti i contenuti dell’abbonamento DAZN direttamente sull’app DAZN o sul sito. I clienti con opzione Zona DAZN su Sky e con decoder via internet o senza parabola potranno infatti continuare ad accedere a tutti i contenuti DAZN anche dopo il 31 luglio 2024, tramite i piani DAZN Standard e DAZN Plus», chiude la nota.