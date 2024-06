Italia, faccia a faccia Spalletti-Gravina sull’eliminazione: sullo sfondo le elezioni FIGC

L’Italia se ne va da EURO 2024 a testa bassa e con la testa piena di riflessioni, esattamente come il presidente della FIGC Gabriele Gravina. Il punto di partenza – spiega l’edizione odierna de La Stampa – racconta di una profonda delusione federale: chiedere al Ct azzurro Spalletti di riportare in vit le notti magiche di tre anni fa sarebbe stato un po’ troppo, ma un po’ troppo poco è aver assistito alla progressiva uscita di scena della Nazionale.

Così, in un attimo, si è arrivati al faccia a faccia: nella notte il numero uno della FIGC e il commissario tecnico dell’Italia hanno cominciato ad analizzare cosa abbia spinto gli azzurri nel frullatore delle brutte figure. Spalletti rischia l’esonero? Non per ora, negli ambienti federali si ragiona sulla direzione della continuità, tenendo bene in mente che il contratto è valido fino al Mondiale del 2026 che, dal primo giorno, era l’obiettivo.

Il punto stonato ruota attorno ad un Europeo vissuto come preparazione per il viaggio oltreoceano in agenda tra due anni, un po’ con il freno a mano tirato tra moduli rinnegati e frenate sul coraggio. Gravina ha già messo in conto gli attacchi della politica: non è un segreto ricordare come fuori dal palazzo del nostro pallone ci siano in campo ragionamenti su chi possa, o potrebbe, pensare alla poltrona della FIGC nelle elezioni da mettere in calendario tra sei mesi.

«Siamo stati sotto ritmo per l’intero Europeo, molto è dipeso da come è finito il campionato…», alcune delle parole di Spalletti, con chiaro riferimento all’Inter Campione d’Italia. Resta da capire se arriverà qualche scossone, qualche dimissione. Al fischio finale, Gravina ha dato appuntamento alla stampa a questa mattina, Spalletti ha chiesto tempo per completare le sue conoscenze. Il calendario mette in programma la sfida con la Francia, il 6 settembre a Parigi per la nuova Nations League.