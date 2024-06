Crollo Italia a EURO 2024: la top 10 del ranking FIFA a forte rischio

Ancora in top 10, ma a forte rischio crollo, con le Nazionali europee e sudamericane pronte a piazzare il sorpasso tra EURO 2024 e Copa America. L’Italia esce mestamente dalla rassegna continentale in Germania e, come se non bastasse il danno di un’eliminazione fragorosa, ora rischia anche la beffa di scivolare decisamente in basso nel ranking FIFA.

Nel primo aggiornamento della graduatoria dopo il successo di tre anni fa, gli Azzurri potevano vantare il quinto posto in classifica e una distanza ridotta da Inghilterra e Francia. Oggi si ritrovano al nono posto, con la permanenza in top 10 che dipenderà molto dai risultati a EURO 2024 e da quelli in Copa America delle inseguitrici: Colombia, Germania e Uruguay su tutte.

Ranking FIFA aggiornato – La graduatoria attuale

Manca ancora l’aggiornamento ufficiale della FIFA, che arriverà alla fine delle due competizioni continentali, ma è già possibile calcolare la posizione dell’Italia in attesa dei prossimi match. La Croazia è rimasta alle spalle degli Azzurri, che sono momentaneamente al 9° posto. Sul podio sempre i campioni del mondo dell’Argentina, davanti alla Francia e al Brasile. Poi l’Inghilterra (4°), tutte davanti al Belgio, che è crollato a seguito di un girone di EURO 2024 non proprio entusiasmante.

Questa la classifica delle prime posizioni, ricordando che dalla fase a eliminazione diretta di EURO 2024 e della Copa America i punti si potranno solamente conquistare, ma non perdere:

Argentina – 1880 punti Francia – 1834 punti Brasile – 1789 punti Inghilterra – 1780 punti Belgio – 1772 punti Spagna – 1771 punti Portogallo – 1737 punti Paesi Bassi – 1737 punti Italia – 1714 punti Croazia – 1701 punti Colombia – 1691 punti Germania – 1686 punti Uruguay – 1681 punti Marocco – 1669 punti USA – 1658 punti

Ranking FIFA aggiornato – Perché la classifica è importante

Quello della FIFA non è sicuramente lo strumento più oggettivo per classificare le nazionali, ma l’organo di governo del calcio mondiale lo ha scelto per definire le fasce dei sorteggi per il Mondiale 2026 (qualificazioni e fase finale). Quindi restare nei primi posti sarebbe stato fondamentale in vista dei gruppi che cominceranno a marzo e porteranno alla rassegna iridata. Ma il destino non è più nelle nostre mani.