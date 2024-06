L’Italia fa flop anche in tv: seconda sfida meno vista degli Azzurri a EURO 2024

L’Italia è mestamente uscita da EURO 2024. Una sconfitta netta e senza appello quella per 2-0 contro la Svizzera, che ha eliminato gli Azzurri (Campioni in carica) al primo turno della fase a eliminazione diretta. Bisognerà ripartire ora, con il prossimo grande obiettivo fissato sul Mondiale del 2026 negli Stati Uniti, in Canada e in Messico.

Non soltanto sul campo. La Nazionale ha fatto registrare cattivi risultati anche in televisione. Su Rai1 l’ottavo di finale degli Europei, in onda dalle ore 18.00, ha chiuso con 10.692.000 telespettatori e il 64,3% di share. Cifre alle quali si aggiungono i dati di Sky, con la pay-tv di Comcast che ha fatto registrare 1.500.000 spettatori e uno share del 9,1%.

Complessivamente, tra la diretta in chiaro sulla Rai e la sfida su Sky, il match ha raccolto 12.192.000 telespettatori, per uno share del 73,4%. Si tratta di un bilancio gigantesco in termini di share, ma che non è clamoroso in termini di numero di spettatori, soprattutto se paragonato ai risultati delle partite del girone o agli ottavi di finale delle passate edizioni.

Considerando i match dell’Italia a EURO 2024, la partita con la Svizzera è stata la seconda meno seguita in termini di spettatori, ma la migliore a livello di share:

Croazia-Italia – 15.507.000 spettatori (65,30%) Spagna-Italia – 13.356.000 spettatori (62,90%) Svizzera-Italia – 12.192.000 spettatori (73,4%) Italia-Albania – 11.265.000 spettatori (61,70%)

Guardando invece alle partite dell’Italia nelle edizioni precedenti degli Europei, la sfida con la Svizzera è stata la meno seguita in termini di spettatori e la penultima a livello di share, con la sola partita contro l’Austria ad avere fatto registrare un risultato peggiore: