Rai, dal CdA via libera all'offerta per gli highlights della Serie A 2024-2027

Il consiglio di amministrazione della Rai, riunitosi oggi a Roma sotto la presidenza di Marinella Soldi e alla presenza dell’amministratore delegato Roberto Sergio, ha esaminato l’evoluzione delle tendenze economiche per l’esercizio 2024.

Il consiglio ha, inoltre, esaminato il piano di interventi finalizzato all’ottimizzazione e allo sviluppo del patrimonio immobiliare dell’azienda con specifico riferimento all’area di Roma: in tale ambito è stato approvato il contratto preliminare per l’affitto dell’immobile “polmone” sito in Via Alessandro Severo in cui, in relazione ai lavori di ristrutturazione del palazzo di Viale Mazzini, sarà temporaneamente trasferita, nel secondo semestre 2025, la sede direzionale.

Rai highlights Serie A – Via libera all’offerta

Sono stati poi approvati il contratto per le edizioni del triennio 2024-2027 del programma “Affari Tuoi”, nonché l’offerta per l’acquisizione dei diritti non esclusivi per gli highlights del campionato di calcio di Serie A per il triennio 2024-2027.

Ricordiamo che il massimo campionato italiano sarà trasmesso da DAZN e Sky anche per tutto il ciclo 2024-2029. La piattaforma di sport in streaming manderà in onda tutte le 380 gare della stagione (10 a turno), mentre la pay-tv di Comcast ne trasmetterà tre a giornata, in co-esclusiva, seppur con un numero di big match in aumento rispetto al passato.