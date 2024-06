Serie C, oggi il sorteggio dei gironi 2024/25: attesa per le formazioni U23

Questa mattina, alle ore 11, si alzerà il sipario sulla nuova stagione della Serie C. L’occasione sarà utile per stilare i gironi della terza serie professionistica italiana, che saranno composti da 20 squadre ciascuno. In totale, saranno 60 le formazioni ai nastri di partenza, tre delle quali saranno le seconde squadre di Atalanta, Juventus e Milan.

Infatti, nella giornata di ieri il Consiglio federale ha ammesso ufficialmente il Milan Under 23 nella categoria e la squadra si chiamerà Milan Futuro (sulla scia di quanto ha fatto la Juventus con la sua Next Gen). L’ingresso della squadra rossonera non è comunque una novità, ed era già nell’aria dopo che la Covisoc aveva escluso l’Ancona dal campionato per inadempienze economiche.

Il club rossonero aveva preparato la sua seconda squadra già da tempo, mancava solo l’ufficialità che è arrivata ieri. Stamattina quindi saranno diramati i gironi (che dovrebbero essere poi annunciati verso il primo pomeriggio). Le tre squadre Under 23 di Juventus, Atalanta e Milan saranno inserite in gironi diversi tra di loro.

Serie C sorteggio gironi – La divisione delle seconde squadre

Nella passata stagione la Juventus Next generation era stata inserita nel girone B e l’Atalanta nel girone A, ma adesso c’è anche il Milan. La Juve Next Gen non potrà disputare un altro campionato nel girone B, per la regola dell’alternanza, e lo stesso discorso è valido per l’Atalanta con il girone A. Questo significa che le tre seconde squadre avranno queste possibilità: