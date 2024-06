Non solo Mondiale per Club, Apple punta ai diritti tv esteri della Ligue 1

Mentre la Ligue de Football Professionnel (LFP) cerca di trovare la quadratura del cerchio per l’assegnazione dei diritti tv a livello nazionale, con il nuovo bando che partirà dalla stagione 2024/25, arrivano novità importanti per quanto riguarda i diritti internazionali.

Infatti, secondo quanto riporta RMC Sport, Apple, che sarebbe in trattativa anche con la FIFA per i diritti globali del Mondiale per Club 2025 (nonostante si sia recentemente registrata una frenata su questo fronte), si sarebbe convinta di investire in quella che può essere considerata una nuova fase per il calcio francese, che dalla prossima stagione non avrà più la sua stella più lucente, Kylian Mbappé.

Un interessamento di lunga data quello di Apple per la Ligue 1 che risale addirittura al novembre scorso. E ora che i la trattativa con la FIFA sembra essere arrivata a un momento di stallo generale, ecco che l’azienda fondata da Steve Jobs si sta guardando intorno per altri bandi di diritti tv internazionali di campionati europei.

Nelle ultime settimane, secondo le indiscrezioni, i contatti fra le parti sono aumentati di numero e intensità con Apple che ha confermato direttamente alla LFP di essere più che interessata ai diritti internazionali della Ligue 1. La società, intanto, sta studiando la giusta strategia per assicurarsi la trasmissione del massimo campionato francese in diversi territori, inclusi ovviamente gli Stati Uniti.

Proprio per questo l’affare non è ancora entrato nella sua fase conclusiva, anche se rimangono dubbi sulle tempistiche. Infatti, come detto, la LFP cerca un broadcaster nazionale per la prossima stagione e lo stesso fa per l’assegnazione dei diritti tv esteri. Quindi se Apple ha intenzione di affondare il colpo e chiudere l’accordo lo dovrà fare nelle prossime settimane senza tergiversare troppo.