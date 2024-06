Lazio-Salernitana, cambia sede l’inchiesta sulle plusvalenze fittizie

La procura di Tivoli – secondo quanto si apprende – ha trasmesso ad Arezzo gli atti relativi all’inchiesta sulle presunte plusvalenze fittizie per operazioni di trasferimento di calciatori avvenute tra la Lazio e la Salernitana, tra il 2017 e il 2021. Dall’ultima informativa depositata sarebbe infatti emerso che il server nel quale vengono immesse le comunicazioni della società si trova nel territorio della città toscana.

Nell’aprile del 2023 la Guardia di Finanza, su disposizione della procura di Tivoli, aveva eseguito perquisizioni presso le sedi della Ss Lazio e della Us Salernitana per operazioni di trasferimento di calciatori tra le due società in relazione a presunte plusvalenze fittizie generate attraverso valutazioni artefatte dei giocatori di proprietà ceduti, con relativa emissione di false fatturazioni.

Tra i sette indagati figuravano anche il presidente della Lazio Claudio Lotito, l’ex dirigente sportivo dei biancocelesti Igli Tare, e l’ex direttore sportivo della Salernitana e oggi della Lazio, Angelo Mariano Fabiani. Va ricordato che la Salernitana è stata di proprietà del duo Lotito-Mezzaroma fino a giugno del 2021, prima che il club fosse ceduto a un trust.

Dopo una prima metà di stagione particolarmente travagliata, alla ricerca di un acquirente, la Salernitana è stata salvata dall’imprenditore Danilo Iervolino, che l’ha rilevata nella notte a cavallo tra il 2021 e il 2022 a un passo dall’esclusione dal campionato di Serie A.