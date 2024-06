Strisce orizzontali e logo Nike ribaltato: svelate le maglie Inter per il 2024/25

Sono state svelate da Opaleak le prime immagini ufficiali delle tre maglie da gara che i calciatori dell’Inter indosseranno nella prossima stagione. Le divise da gioco sono state realizzate anche questa volta da Nike, il produttore di abbigliamento sportivo statunitense, con il quale l’Inter ha rinnovato il proprio contratto poco meno di un anno fa fino al 2031.

Inter maglie 2024 2025 – La divisa Home

La maglia Home, le cui immagini erano già trapelate nelle scorse settimane, mette in mostra i tradizionali colori blu e nero dei nerazzurri. Solamente i colori rimandano alla tradizione, dato che Nike per questo modello ha deciso di realizzare un design a strisce molto particolare: sulla divisa sono presenti strisce verticali sul lato destro e strisce orizzontali sul lato sinistro.

In un omaggio alla seconda stella dell’Inter (conquistata grazie ai 20 titoli in Serie A), la maglia Home di Nike per i nerazzurri presenta il logo del club in una versione dorata. Nell’immagine manca la seconda stella, che sarà invece presente sulla divisa da gioco ufficiale.

Inter maglie 2024 2025 – Il completo Away e la terza maglia

La maglia Away – che i nerazzurri indosseranno in trasferta – presenta invece un design semplice e pulito, che combina un look completamente bianco con finiture in grigio. È prevalentemente di colore “Summit White” con colletto e bordi delle maniche “Iris Whisper”. I bordi delle maniche della divisa presentano anche una rifinitura “Midnight Navy”.

Infine, la terza maglia, anch’essa realizzata con un design molto particolare. Il colore predominante è chiamato “University Gold” e si combina con il logo Swoosh di Nike in una versione capovolta e il logo dell’Inter al centro del petto. La terza maglia presenta inoltre un design a doppia striscia ispirato all’iconico Biscione di Milano sui lati. Questo design ricorda la terza maglia del club nella stagione 1996/97.