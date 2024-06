WeBuild su San Siro: studio di fattibilità offerto spontaneamente a Inter e Milan

Lo studio di fattibilità relativo alla riqualificazione dello stadio San Siro di Milano realizzato da WeBuild è una proposta offerta spontaneamente e gratuitamente alle due squadre di Milano da parte della società sulla base del diritto del proponente. È quanto sottolineano fonti vicine alla vicenda, che ricordano inoltre che «lo studio è stato presentato alle squadre al fine di valutarne la fattibilità tecnico economica».

La multinazionale risponde così alle accuse dell’Ordine degli architetti della Provincia di Milano, che in una nota a firma del presidente Federico Aldini ha confermato «che il concorso di progettazione resta lo strumento privilegiato per garantire al contempo trasparenza, meritocrazia e il perseguimento del massimo interesse pubblico nella qualità del risultato».

Se per Sala lo studio di fattibilità è «un progetto straordinario e mi auguro che le squadre lo prendano in seria considerazione», l’Ordine chiede invece più «trasparenza sulle procedure per l’affidamento degli incarichi e sugli attori in campo nella partita per lo stadio di San Siro», esprime «preoccupazione» e rivendica «la centralità del progetto di architettura come elemento trainante per una vera rigenerazione di luoghi e come strategia di valorizzazione delle comunità cittadine».

Qualora «non ci siano le condizioni per una procedura concorsuale, sottolineiamo l’importanza comunque di preservare la trasparenza delle procedure e garantire una chiara visibilità delle ricadute del progetto sul quartiere e sulla città, per difendere gli interessi di chi la abita», ha proseguito Aldini sul tema del possibile restyling del Meazza.