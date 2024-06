FIGC, oggi il Consiglio federale: attesa l'ufficialità per il Milan Under 23

Si terrà nella giornata di oggi, giovedì 27 giugno, il Consiglio federale che ufficializzerà l’ingresso del Milan Under 23 in Serie C. Nessun mistero dopo l’esclusione dell’Ancona da parte della Covisoc, ma le prossime 48 ore daranno ufficialmente vita al progetto rossonero per la seconda squadra, che si unirà così a quelle di Atalanta e Juventus.

Domani, venerdì 28 giugno, è previsto invece il sorteggio dei gironi. Come abbiamo visto, il regolamento prevede che le tre seconde squadre siano inserita in gruppi diversi: una nel girone A, una nel girone B e una nel girone C, quest’ultimo quello che concentra le formazioni di sud e isole, con conseguenti difficoltà logistiche per tre formazioni che arrivano dal nord Italia.

Non sarà ovviamente un’assegnazione definitiva: nei prossimi due anni ci sarà una rotazione, come prevede il regolamento. Il Milan ha già scelto l’allenatore: sarà Daniele Bonera, nello staff di Stefano Pioli fino a maggio. Ha trovato il campo di casa: lo stadio Chinetti di Solbiate Arno, a tre chilometri da Milanello. Come rivelato da Calcio e Finanza, la società ha previsto un investimento da oltre 700mila euro per adeguare l’impianto agli standard necessari per la Serie C.

Il Milan ha chiamato inoltre Jovan Kirovski dagli Stati Uniti come dirigente di riferimento. La squadra sarà una stretta parente della Primavera di Ignazio Abate, arrivata in finale di Youth League. Francesco Camarda (osservato speciale), Kevin Zeroli, Alex Jimenez, Chaka Traore, Hugo Cuenca, Noah Raveyre, probabilmente Davide Bartesaghi e altri giocatori ex Primavera avranno un posto in rosa.