Si avvicina il momento decisivo per la composizione dei gironi della Serie C 2024/25. Con la riunione del Consiglio Federale fissata per la giornata di domani, giovedì 27 giugno, si definirà l’organico del prossimo campionato, che accoglierà ufficialmente il Milan Under 23 in sostituzione dell’Ancona, la cui domanda di iscrizione era stata respinta dalla Covisoc.

Questo passaggio formale sarà lo step immediatamente precedente alla formazione dei nuovi gironi (prevista per il 28 giugno), sui quali incombe un punto interrogativo: quale criterio guiderà la divisione delle seconde squadre che prenderanno parte alla prossima stagione? Dove saranno inserite Milan U23, Juventus Next Gen e Atalanta U23?

Stando al regolamento, infatti, le seconde squadre dovranno essere inserite all’interno di gironi diversi tra loro. Una tra Milan U23, Juventus Next Gen e Atalanta U23 sarà dunque inserita nel girone C con le squadre meridionali. Un aspetto che sicuramente non agevola il club che si troverà in questa situazione dal punto di vista logistico, dal momento in cui tutte queste squadre giocano al nord.

Gironi Serie C 2024 2025 – Come funziona il sorteggio

Ma come si procederà alla suddivisione delle? Stando a quanto stabilito dal Consiglio Direttivo riunitosi a Firenze lo scorso 10 aprile si dovrebbe procedere con il sorteggio: «Le eventuali Seconde Squadre dovranno essere inserite all’interno di distinti gironi; qualora, seguendo il criterio della latitudine, due Seconde Squadre si trovino geograficamente all’interno di uno stesso girone, si procederà a sorteggio per l’inserimento in uno dei due gironi geograficamente più vicini alle sedi delle due società, nel rispetto del principio dell’alternanza: e quindi, qualora nella stagione sportiva 2024/2025 una o entrambe le Seconde Squadre rimangano le medesime della stagione 2023/2024, le stesse saranno rispettivamente inserite nel girone in cui nella stagione sportiva precedente è stata inserita l’altra società», recitava la nota.

Nel caso in cui vi siano in invece in organico tre Seconde Squadre, cosa che accadrà con l’inserimento del Milan, «si procederà all’inserimento delle medesime all’interno di ognuno dei tre distinti gironi tramite sorteggio, nel rispetto del principio dell’alternanza: e quindi, per una società che nella stagione sportiva precedente è stata inserita in un determinato girone il sorteggio avverrà per l’inserimento in uno degli altri due gironi».

Gironi Serie C 2024 2025 – Le possibilità per Atalanta, Juve e Milan

Stando così le cose, dunque, la Juventus Next Gen e l’Atalanta U23 avranno le chance maggiori di essere inserite nel girone meridionale, mentre per il Milan U23 ci sarebbe la possibilità di accedere a ognuno dei tre gironi, essendo quest’ultimo alla sua prima apparizione in Serie C. Di seguito, le possibilità per le tre squadre:

Atalanta Under 23 – girone B o girone C

– girone B o girone C Juventus Next Gen – girone A o girone C

– girone A o girone C Milan Under 23 – girone A, girone B o girone C

Non resta dunque che attendere qualche giorno e finalmente entro venerdì 28 giugno si arriverà a risolvere la questione. Una volta che ci sarà la ratifica da parte del Consiglio federale sull’organico del campionato di Serie C, la Lega potrà procedere con la formazione dei tre gironi per la stagione 2024/25.