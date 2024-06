Serie B, lettera del presidente Balata alla FIGC contro le seconde squadre

La Serie B torna all’attacco delle seconde squadre. Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, il presidente Mauro Balata ha inviato una lettera all’attenzione del presidente della FIGC Gabriele Gravina e dei consiglieri federali, per lamentare la grave violazione dello Statuto che si era perpetrata al tempo dell’istituzione del progetto di inserimento delle formazioni Under 23 nel campionato di Serie C (e potenzialmente in Serie B, in caso di promozione).

Nel dettaglio, secondo Balata le violazioni riguarderebbero innanzitutto l’articolo 3, che elenca tra le funzioni della FIGC la determinazione dell’ordinamento e delle formule dei campionati d’intesa con le Leghe interessate, sentite le componenti tecniche. Si richiama inoltre l’articolo 13, che stabilisce che la FIGC disciplina l’affiliazione delle società e definisce, d’intesa con le Leghe interessate e sentite le componenti tecniche, l’ordinamento dei Campionati.

Infine, si fa riferimento all’articolo 27, che annovera tra le funzioni del Consiglio Federale quella per cui coordina l’attività agonistica demandata alle Leghe e delibera d’intesa con le Leghe interessate, sull’ordinamento dei campionati e sui loro collegamenti, con particolare riferimento ai meccanismi di promozione e retrocessione.

Balata ha ricordato che nella nell’ultima seduta del Consiglio Federale, con la sola espressione contraria della categoria cadetta (la Serie B, appunto), è stata reiterata la violazione, disattendendo la previsione che richiede l’intesa della Lega interessata.