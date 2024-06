Lazio, Lotito stringe sul Flaminio: la presentazione del progetto è imminente

Mentre il mercato procede senza sosta tra la fumata bianca a un passo per Noslin, il sogno Greenwood dal Manchester United e l’idea Samardzic dall’Udinese, la Lazio e Claudio Lotito lavorano anche sul fronte nuovo stadio. Una pratica che sta a cuore al patron dei biancocelesti, e sulla quale è arrivato il momento di alzare il sipario.

Sul progetto per la ristrutturazione del Flaminio, l’assessore allo Sport di Roma Alessandro Onorato era stato categorico: il Comune recupererà l’impianto di Nervi, con o senza la Lazio. Messaggio ricevuto a Formello, dove – secondo quanto riportato dall’edizione capitolina de La Repubblica – si registrano passi in avanti sul progetto.

La presentazione sarebbe imminente. Oltre al mercato e al Flaminio, due i temi che ieri hanno scatenato i tifosi sui social e nelle radio: Valerio Antonini e la nuova maglia. Il primo, facoltoso imprenditore romano di 49 anni proprietario del Trapani (promossa in C la squadra di calcio, in A quella di basket) e di fede biancoceleste, ha rivelato il suo sogno di acquistare la Lazio.

«Devo accumulare esperienza nel calcio, poi tra qualche anno sarò pronto a presentare un’offerta per comprare il club. La valutazione, secondo la mia analisi, è di 500/600 milioni», ha detto a Radiosei, anche se proprio di recente l’attuale proprietario aveva stimato una valutazione superiore per il club biancoceleste.

«Non la vendo, la lascerò a mio figlio, lo ribadisco. È arrivata un’offerta araba da 600 milioni? A parte che non c’è nulla di vero, per me questo club vale il doppio. Ci sono solo 250 milioni di patrimonio immobiliare e non ci penso proprio», aveva commentato Lotito a proposito del futuro societario in un’intervista rilasciata a Il Messaggero.