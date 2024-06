Ufficiale, il Milan Under 23 è ammesso alla Serie C 2024/25

È ufficiale, la Serie A avrà la sua terza seconda squadra. Dopo Juventus e Atalanta, infatti, anche il Milan Under 23 è stato ammesso in Serie C, il terzo campionato professionistico in Italia. La formazione rossonera disputerà il campionato 2024/25, facendo parte dell’organico della terza serie.

Dopo la mancata ammissione dell’Ancona, che ha fatto seguito al parere negativo della Covisoc, era solo questione di tempo per i rossoneri. L’ufficialità è arrivata nella giornata odierna, visto che in mattinata si è svolto il Consiglio FIGC che all’ordine del giorno aveva anche l’analisi delle domande di integrazione dell’organico del Campionato di Serie C per la stagione 2024/2025.

Domani, venerdì 28 giugno, è previsto invece il sorteggio dei gironi. Come abbiamo visto, il regolamento prevede che le tre seconde squadre siano inserita in gruppi diversi: una nel girone A, una nel girone B e una nel girone C, quest’ultimo quello che concentra le formazioni di sud e isole, con conseguenti difficoltà logistiche per tre formazioni che arrivano dal nord Italia.