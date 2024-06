Chi è Valerio Antonini, l'imprenditore che dice di volere comprare la Lazio

Chi è Valerio Antonini? Nonostante le parole di smentita di Claudio Lotito, continuano a circolare rumors sulla possibilità di un cambio di proprietà in casa Lazio. L’attenzione è rivolta direttamente a Valerio Antonini, proprietario del Trapani, che si è detto pronto a rilevare il club biancoceleste, di cui è tifoso, parlando di questa ipotesi in un’intervista a Radiosei.

Infatti, in caso di affondo decisivo, Antonini sarebbe pronto a presentare a Lotito un’offerta. «I matrimoni si fanno sempre in due e ora c’è un presidente importante che non ha intenzione di vendere anche di fronte a cifre elevate. Dobbiamo capire che se la Lazio è una società che oggi vale 500-600 milioni di euro è anche per merito di Lotito che ha alternato annate positive a annate negative, ma che comunque ha mantenuto la Lazio a un livello molto alto, ma non ha fatto l’ultimo salto di qualità che la gente si aspetta e secondo me ha mancato nella comunicazione, nel rapporto con la gente. Questo rapporto freddo con i tifosi è un po’ l’opposto del mio modo di agire. Mettiamola così, si è saputo vendere male. La valutazione economica di 500-600 milioni di euro che ho dato alla Lazio? L’ho studiata, ho studiato asset e bilanci», ha commentato Antonini.

Ma lo stesso Antonini ha anche ammesso: «Non mi sento oggi di poter fare il presidente della Lazio perché non ho esperienza e da tifoso laziale mi sentirei talmente responsabilizzato che avrei paura di sbagliare. Lotito conosce a menadito i regolamenti, la Lega, la Federazione, le istituzioni. Dal punto di vista della gestione, come gestore è assolutamente un fenomeno. Io ho bisogno di crescere. Sto imparando molte cose che la gente non può conoscere sui retroscena e su come funzioni una società di calcio. E’ evidente che tra qualche anno anche a fronte di crescita di categoria, l’interesse che rimane tale sarà sempre quello e potrà essere alimentato da un senso di responsabilità e conoscenza che mi porterà a fare un’offerta».

Chi è Valerio Antonini – L’acquisto del Trapani in Serie D e una stagione da record

Ma chi è Valerio Antonini? Originario di Roma e tifoso della Lazio, 48 anni, Antonini è un imprenditore nel settore del commercio globale di materie prime agricole. Nel 2020 ha fondato Quanton Commodites Ldt, trading house inglese specializzata nel commercio internazionale di cereali. L’azienda, secondo quanto dichiarato dalla stessa Quanton, ha un fatturato di oltre 300 milioni di euro, con oltre 1,7 milioni di tonnellate di prodotti agricoli scambiati.

L’imprenditore ha acquistato il Trapani a fine stagione 2022/23 rilevando il 70% del club siciliano che militava in Serie D. Alla prima stagione come nuovo proprietario (nel 2023/24) è arrivata la promozione nei professionisti, in Serie C, grazie a un mercato importante che ha portato in Sicilia giocatori di alto calibro come Kragl, Palermo e Cocco. Il Trapani ha chiuso il girone I di Serie D al primo posto arrivando anche alla finalissima della Poule Scudetto, perdendola contro il Campobasso, ma si è potuto consolare con la promozione in Serie C e con la conquista della Coppa Serie D.

Ma non solo calcio, l’imprenditore romano sta anche ben figurando con la sua squadra di basket. Con la società da lui fondata, la Sport Invest, si dedica infatti anche alla gestione del Trapani Shark Basket. È infatti presidente anche della squadra di pallacanestro della città, iscritta al campionato di Serie A2, con l’obiettivo di rilanciare a tutto tondo lo sport a Trapani.