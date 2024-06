Juventus e Huware hanno lanciato la prima partnership nel campo dell’innovazione nella massima serie italiana, con l’obiettivo di promuovere la co-creazione e lo sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche per accelerare l’innovazione digitale nello sport, e hanno svelato questa entusiasmante collaborazione al Google Cloud Summit di Milano.

Grazie a questo accordo, Juventus Forward – il laboratorio di innovazione del Club – collaborerà con Huware, una società di consulenza cloud, per innovare digitalmente e sfruttare il potenziale dell’Intelligenza Artificiale in diverse aree, dalle prestazioni al coinvolgimento dei fan. Huware e Juventus mirano insieme ad accelerare il cambiamento adottando un approccio concreto, basandosi su casi reali per testare nuove soluzioni e ampliare i confini dell’utilizzo di tecnologie specifiche di Intelligenza Artificiale nello sport, dalle prestazioni al business.

La partnership tra Juventus e Huware esplorerà vari modi in cui l’Intelligenza Artificiale può essere applicata nel mondo del calcio ai giorni nostri. Il Machine Learning per l’analisi degli allenamenti e delle prestazioni, la Computer Vision, presa in prestito dall’agricoltura, per identificare difetti e prevedere l’evoluzione del manto erboso, l’AI generativa per la creazione di contenuti, sono solo alcune delle aree che verranno esplorate.

L’obiettivo è avere un impatto a 360° sulle funzioni del Club, con lo scopo di incoraggiare l’adozione non solo di nuove soluzioni tecnologiche, ma anche di introdurre una mentalità innovativa che, con un nuovo approccio, spinga lo sguardo verso il futuro e le opportunità che può offrire.

Andrea Servili, CEO di Huware e Matteo Fenaroli, Partner & Founder di Huware hanno commentato così la nuova intesa: «L’innovazione scaturisce dal coraggio di sfidare lo status quo e dalla creatività di vedere il mondo da una prospettiva diversa. Sono il coraggio e la creatività che ci contraddistinguono da oltre 20 anni e ci consentono di essere pionieri nella creazione di valore per aziende e persone. Ora, grazie all’avanguardia tecnologica dell’AI, trasformiamo le sfide in opportunità. Con Juventus, la nostra missione sarà dimostrare l’impatto concreto e l’originalità dell’AI nel mondo dello sport».

Questo invece il pensiero di Francesco Calvo, Managing Director Revenue & Football Development della Juventus: «L’innovazione è sempre stata una forza trainante nella storia della Juventus. Ecco perché la creazione di un dipartimento dedicato a essa è stata una decisione spontanea e naturale. L’innovazione è lo strumento per tradurre idee in valore, e siamo particolarmente orgogliosi oggi di poter annunciare la prima partnership in questo campo, che dimostra come lo sguardo del club sia sempre rivolto al futuro».

Infine, una battuta di Carolina Chiappero, Innovation Manager del club: «Il percorso intrapreso negli ultimi anni ci ha mostrato come l’innovazione possa giocare un ruolo importante nel cambiare le regole del gioco: oggi scendiamo in campo con Huware per annunciare la prima partnership per l’innovazione nella massima serie del calcio italiano, con l’obiettivo di sviluppare e testare casi d’uso concreti basati sull’intelligenza artificiale».