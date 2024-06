La FIFA lancia il primo campionato di Football Manager: in palio 100mila dollari

Dopo la separazione da EA Sports, la FIFA effettua un’altra interessante decisione per quanto riguarda il mondo dei videogiochi, settore sempre più in crescita.

Come riporta una nota ufficiale del massimo organo del calcio mondiale, FIFA e Sports Interactive hanno dato vita a una partnership, volta a organizzare il primo campionato mondiale FIFA di Football Manager. Questa unione, unica nel suo genere, unirà il calcio digitale e quello tradizionale come mai prima d’ora, celebrando i migliori allenatori di eSport di tutto il mondo.

Nell’anno inaugurale di questa collaborazione, le associazioni membre selezionate saranno invitate a essere rappresentate all’evento finale. Questi inviti saranno basati sull’idoneità e sul numero di giocatori per nazione, garantendo una concorrenza leale e rappresentativa in tutto il mondo.

L’evento finale metterà in mostra le conoscenze tattiche di livello mondiale mentre i migliori giocatori di Football Manager 2024 si sfideranno per un premio in denaro di 100.000 dollari dal 29 agosto al 1 settembre. I giocatori possono registrarsi tramite il portale FIFA.GG per saperne di più sul processo di qualificazione nel loro territorio. La FIFA ha inoltre recentemente annunciato una partnership rivoluzionaria con Rocket League, inclusa la notizia della prima Coppa del Mondo FIFA con Rocket League, in cui 16 nazioni di tutto il mondo si sfideranno per il titolo.

Inoltre, l’ex allenatore dell’Arsenal Arsène Wenger, capo dello sviluppo globale del calcio presso la FIFA, è stato nominato ambasciatore dell’evento di eSport. «Non vedo l’ora di far parte di questo nuovo entusiasmante viaggio. Questa competizione richiede che i partecipanti dimostrino una profonda comprensione della strategia e delle tattiche calcistiche. Il successo richiede non solo la padronanza delle meccaniche di gioco, ma anche una conoscenza approfondita del calcio, rendendo questo formato una miscela affascinante. Alla FIFA ci dedichiamo allo sviluppo di allenatori e tecniche di coaching per dare una possibilità a ogni talento, quindi non vedo l’ora di vedere i migliori allenatori di eSport da tutto il mondo competere in questo evento e contribuire al progresso globale della gestione del calcio”. e sviluppo dei talenti», ha commentato Wenger.