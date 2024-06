EURO 2024, Zaccagni salva l'Italia: senza il suo gol Azzurri fuori dalle migliori terze

La prima fase di EURO 2024 si è conclusa ieri sera con le ultime due partite del terzo turno dei gironi. Da sabato si partirà con gli ottavi di finale e ad aprire le ostilità sarà proprio l’Italia che alle 18.00 affronterà all’Olympiastadion di Berlino la Svizzera.

Azzurri che sono riusciti a passare il gruppo B come secondi, alle spalle della Spagna che è stata l’unica formazione a vincere tutte e tre le sfide del girone e non subendo nemmeno un gol, ma hanno rischiato di essere eliminati da campioni in carica già alla prima fase.

Decisivo per non far accadere ciò, anche alla luce dei risultati arrivati dagli altri gironi, il gol al 98° minuto di Mattia Zaccagni che ha fissato il risultato di Italia-Croazia sull’1-1. In caso di sconfitta con i croati, passati in vantaggio a inizio secondo tempo con Luka Modric, Donnarumma e compagni sarebbero già sulla via del ritorno dalla rassegna continentale che andrà avanti in Germania fino al 14 luglio.

Infatti, l’Italia avrebbe chiuso il girone B con tre punti, mettendo a segno due reti (tutte nella prima partita) e subendone tre (una per sfida), avendo così una differenza reti negativa pari a -1. Guardando alla classifica delle migliori terze, la quarta e ultima qualificata è stata la Slovenia, che ha chiuso il proprio girone con tre punti, ma una differenza reti pari a zero, in virtù dei due gol fatti e dei due subiti.

Insomma, il gol di Zaccagni, all’ultimo secondo utile della sfida contro la Croazia, non solo ha permesso all’Italia di proseguire nel proprio Europeo qualificandosi agli ottavi di finale, ma ha evitato una cocente eliminazione da campioni in carica. Risultato che si sarebbe andato a sommare con le esclusioni dagli ultimi due Mondiali. Trend che Luciano Spalletti deve assolutamente invertire, ma ora è meglio concentrarsi su EURO 2024, tenendo bene a mente che senza il gol di Zaccagni l’Italia non sarebbe entrata nemmeno nelle migliori quattro terze.