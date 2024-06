Slovacchia-Romania: il pari qualifica entrambe, ma non conviene

Il Girone E di EURO 2024 si chiuderà questo pomeriggio con Belgio-Ucraina e Slovacchia-Romania, con le quattro squadre che hanno la chance di passare agli ottavi e tutte e quattro hanno dunque anche la possibilità di essere eliminate. Probabilmente in tre si qualificheranno per la fase a gironi.

Slovacchia e Romania sono in campo a Francoforte e giocano sapendo che con un pareggio saranno sicuramente qualificate per gli ottavi, ma al tempo stesso sanno anche che pareggiando rischierebbero entrambe di finire nella parte alta del tabellone, quella piena delle migliori Nazionali. Mentre la vincitrice del Girone E potrebbe avere un percorso più agevole.

Nella prima giornata la Slovacchia ha battuto il Belgio, mentre la Romania ha travolto l’Ucraina. Nella seconda la Slovacchia è stata superata in rimonta dall’Ucraina, mentre il Belgio ha piegato la Romania. Con questi risultati hanno 3 punti tutte le squadre del raggruppamento. La differenza reti migliore ce l’hanno i romeni (+1) come i belgi, ma con un gol realizzato in più. Slovacchi invece con una differenza reti di zero, mentre la peggiore è quella dell’Ucraina (-2).

Slovacchia Romania pareggio – La classifica in base ai diversi risultati delle due gare

Ciò significa che in caso di parità Romania e Slovacchia non potranno essere superate contemporaneamente da Belgio e Ucraina. Qualunque combinazione di risultati non produrrebbe il sorpasso. La Romania perderebbe, però, il primo posto se Belgio-Ucraina non dovesse finire in parità, indipendentemente dalla vincitrice. Se una delle due vincesse si prenderebbe la leadership del raggruppamento e manderebbe al secondo posto la Romania, con la Slovacchia sempre terza.

Qualora invece si chiudessero in parità entrambe le sfide nulla cambierebbe con Romania, Belgio e Slovacchia qualificate in quest’ordine (prima, seconda e terza) e Ucraina fuori. Va da sé che calcoli alla mano Romania e Slovacchia sanno che con un pareggio volerebbero agli ottavi, un traguardo non abituale e alla vigilia solo sperato da entrambe le squadre.

Slovacchia Romania pareggio – La parte alta del tabellone è ricca di big

Ma in realtà il pareggio non sarebbe un risultato che converrebbe tecnicamente a entrambe le squadre, perché darebbe sì la possibilità di passare a entrambe ma potrebbe metterle in una posizione molto scomoda. Perché la vincitrice del girone finirà nella parte bassa del tabellone e, oggettivamente, nello spicchio più abbordabile quello con l’Austria (al posto della Francia), una tra Turchia e Cechia e una delle migliori terze, che sarà l’avversario della vincitrice del Girone F (che potrebbe essere la Slovenia).

La seconda classifica invece finirà nella parte alta del tabellone e giocherebbe con la Francia, arrivata seconda. Mentre la terza classificata, che sarà certamente ripescata, potrebbe finire in pasto alla Spagna. Quindi, all’atto pratico, vale la pena chiedersi se sia meglio giocarsi la partita e trovare un percorso più agevole o accontentarsi del passaggio del turno, pur sapendo delle insidie future.