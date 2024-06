Dopo alcune settimane di attesa, che avevano provocato qualche fibrillazione fra i tifosi della Roma, è arrivato l’annuncio ufficiale: Daniele De Rossi ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027 come allenatore dei giallorossi.

Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’annuncio arrivato nella serata di ieri conferma quello pubblicato dal club giallorosso lo scorso 18 aprile quando la famiglia Friedkin rese noto di aver deciso di proseguire con il campione del Mondo 2006 sulla panchina della squadra in seguito agli ottimi risultati conseguiti. Purtroppo per la Roma, i mesi sotto la guida De Rossi non sono riusciti a portare alla qualificazione in Champions League.

De Rossi stipendio Roma – Le cifre dell’accordo

Ma il contratto firmato da De Rossi è di quelli gratificanti che dimostrano concretamente la volontà del club di puntare su di lui per aprire un nuovo ciclo. Come detto, la durata dell’accordo è fino al 30 giugno 2027 e garantisce al tecnico uno stipendio superiore ai 3 milioni di euro netti a stagione per un complessivo che sfiora i 10 milioni. Inoltre, tale accordo allontana le voci che davano la famiglia Friedkin in disimpegno nei confronti del club capitolino. Voci che sono nate dal sempre più probabile acquisto dell’Everton.

Ora la palla passa a De Rossi che avrà come primo obiettivo un traguardo che la Roma non centra da diverse stagione e che anche José Mourinho non ha ottenuto: la qualificazione in Champions League. La massima competizione europea per club garantisce, oltre al prestigio, ingenti ricavi economici, che soprattutto dalla prossima stagione diventano ancora maggiori. Non riuscire a essere nelle 36 squadre della Champions, renderebbe tutto più difficile per la Roma che accumulerebbe sempre più ritardo rispetto ai club italiani che partecipano da anni alla competizione.

«Ce lo siamo detto due mesi fa ed ora è nero su bianco, ma soprattutto giallo su rosso – ha commentato ieri dopo l’ufficialità lo stesso De Rossi sui propri social –. Da bambino, da ragazzo, da adulto, da uomo. Per la Roma e con la Roma per altri tre anni. Grazie della fiducia che sento dal primo giorno. lo ed il mio staff non vediamo l’ora di ricominciare a lavorare per riportare questa squadra dove merita. Forza Roma». De Rossi che in questi giorni sta pianificando la prossima stagione con il nuovo direttore sportivo Florent Ghisolfi fra ritiro, amichevoli e, soprattuto, mercato.