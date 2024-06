Mossa dei Friedkin per l'Everton: già versati 200 milioni di sterline

I probabili futuri proprietari dell’Everton, la famiglia Friedkin, hanno fornito un’iniezione di 200 milioni di sterline (236 milioni di euro circa) al club inglese per ripagare un prestito e mettere capitale a disposizione. Lo scrive The Independent, spiegando che Dan Friedkin – già proprietario della Roma – ha siglato un’esclusiva con Farhad Moshiri per acquistare la società e ha già avviato un processo di due diligence.

Il miliardario americano ha anche estinto il prestito di 160 milioni di sterline che Moshiri aveva contratto con MSP Sports Capital e due imprenditori del Merseyside, Andy Bell e George Downing. Era il prestito che la Premier League aveva insistito che 777 Partners avrebbe dovuto ripagare se avesse voluto mettere le mani sul club, operazione che non si è mai concretizzata.

Friedkin ha inoltre fornito ulteriori fondi per la gestione del club nel breve termine e per la costruzione del nuovo stadio a Bramley-Moore Dock, la cui apertura è prevista per la stagione 2025/26. Se l’accordo tra Moshiri e Friedkin dovesse saltare, questo significherebbe che l’Everton dovrebbe 200 milioni di sterline ai Friedkin, ma per il momento i loro debiti verso esterni si sono ridotti.

Sebbene l’Everton non partecipi a competizioni europee per club dal 2017/18, Friedkin è fiducioso che entrambi i club sarebbero autorizzati a partecipare alle competizioni UEFA in caso di qualificazione. L’americano è membro del consiglio dell’ECA (European Club Association) ed è ben collegato all’interno della UEFA, alle prese con tutti i nodi del tema multiproprietà.