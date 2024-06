FIFA, duro colpo al nuovo Mondiale per Club: stallo con Apple sui diritti tv

Il nuovo Mondiale per Club della FIFA ha trovato un altro ostacolo sulla strada verso la sua prima edizione, che si dovrebbe svolgere nell’estate del 2025 negli Stati Uniti d’America. La partita più complicata è quella per la ricerca di un’emittente che possa trasmettere la competizione e possa mettere sul piatto cifre importanti per i diritti televisivi.

La FIFA era in trattative con Apple per i diritti tv del torneo a livello globale all’inizio di quest’anno, una mossa che avrebbe aiutato a pagare i premi alle squadre partecipanti. Tuttavia, secondo quanto riportato da Bloomberg, le discussioni si sono entrate in una fase di stallo, e la FIFA sta ora considerando di vendere i diritti del torneo a emittenti regionali (una vendita con esclusiva per Paese).

Il New York Times aveva sottolineato come il valore dell’accordo con Apple potesse essere di circa 1 miliardo di dollari, un quarto del valore inizialmente previsto dalla FIFA. Da allora, alcuni club sono stati contattati dalla FIFA per valutare se avrebbero giocato per una cifra inferiore rispetto a quella prevista in precedenza, fanno sapere fonti vicine alla situazione.

Un rappresentante della FIFA ha detto che ci sono «molte» parti interessate ad accordi mediatici e commerciali, e che sta lavorando quotidianamente per massimizzare l’opportunità per tutti gli interessati. «FIFA è pienamente fiduciosa e convinta del successo commerciale e sportivo della nuova competizione. La FIFA è in regolare e produttivo dialogo con le controparti coinvolte, inclusi potenziali sedi, partner mediatici e commerciali, e naturalmente i club stessi», ha detto il portavoce.

Il torneo è stato molto criticato di recente anche dalle associazioni dei calciatori, che sostengono che sottoporrà i giocatori d’élite di tutto a un eccessivo stress fisico. La loro opinione è stata sostenuta dal co-proprietario del Manchester United, Jim Ratcliffe, che ha detto in un’intervista a Bloomberg che c’era un reale pericolo di «sovraccaricare» i calciatori con troppi incontri di alto livello.