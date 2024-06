Spy-story a EURO 2024? Rubati i pc dei match-analyst della Svizzera

Sale l’attesa per sabato, quando alle 18 ci sarà il fischio di inizio di Italia-Svizzera, partita che aprirà gli ottavi di finale di EURO 2024. Attesa che viene contraddistinta dal furto di tre computer di proprietà dei match-analyst della nazionale elvetica.

Come riporta il quotidiano tedesco Bild, la conferma è arrivata direttamente dallo staff tecnico della Svizzera che ha prontamente denunciato l’accaduto alle autorità tedesche. «Posso confermare che tre pc dei nostri collaboratori sono spariti dall’albergo, abbiamo informato la polizia», ha commentato Adrian Arnold, portavoce della federazione svizzera

Il furto è avvenuto all‘interno del ritiro della nazionale che si trova a Düsseldorf con calciatori e staff che alloggiano nell’hotel dell’aeroporto. «Sui tre computer non erano salvati dati che utilizziamo per questo torneo – ha comunicato il portavoce Arnold –. Se si è trattato di un sabotaggio alla nostra nazionale, allora è andato male». Gli inquirenti stanno visionando le telecamere dell’albergo per risalire ai colpevoli.