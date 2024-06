Inter-Martinez, ci siamo: l'impatto dell'operazione sui conti nerazzurri

Mentre sul mercato in uscita l’Inter è impegnata a cercare di contenere gli assalti per Hakan Calhanoglu (che ha voluto rassicurare i tifosi nerazzurri), dall’altra parte il club è impegnato anche sui trasferimenti in entrata. Il portiere del Genoa Josep Martinez sarebbe sempre più vicino all’approdo a Milano, con la trattativa che si dovrebbe chiudere senza l’inserimento di contropartite.

Nel dettaglio, Gaetano Oristanio è uscito dall’affare, l’Inter cambiato la formula e fatto una offerta al Grifone di solo cash per un totale di 15 milioni, ovvero la valutazione del portiere concordata dai due club una settimana fa. Alla cifra base di 13 milioni – secondo indiscrezioni della stampa sportiva – si sarebbe aggiunta una quota di 2 milioni di bonus non troppo difficili da raggiungere.

Resta ancora qualche dettaglio per l’ultimo ok, che dovrebbe arrivare nel weekend, ma il più è ormai fatto. Il tutto considerando anche che l’estremo difensore avrebbe trovato già l’accordo con i nerazzurri, per uno stipendio a salire e un ruolo che lo vedrebbe assoluto protagonista dal 2025/26, dopo un anno di “convivenza” con Sommer. Ma come impatterà l’acquisto di Martinez sui conti dell’Inter?

Josep Martinez stipendio Inter – L’impatto dell’affare a bilancio

Come detto, l’operazione si dovrebbe chiudere sulla base di 13 milioni di euro come parte fissa. Considerando che Martinez è pronto a firmare un contratto della durata di cinque anni, la quota ammortamento per il 2024/25 sarebbe pari a 2,6 milioni di euro (dato che crescerebbe al maturare degli eventuali bonus).

A questa cifra andrebbe poi aggiunto lo stipendio del giocatore, che dovrebbe essere pari a 1,5 milioni di euro netti a stagione (2,78 milioni di euro lordi circa). Considerando l’ingaggio, il costo complessivo di Martinez all’Inter per la stagione 2024/25 sarà pari a 5,38 milioni di euro.