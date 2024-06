Milan, a luglio l’apertura di un nuovo store da 500 mq in centro città

Il Milan si prepara a lanciare nel mese di luglio il suo nuovo Flagship Store in Via Dante, nel cuore di Milano. Sarà lo Store più grande del Milan a Milano (500 mq di spazio), fungendo da “destinazione” per tutti i tifosi e una tappa obbligatoria per i turisti in città, offrendo un’esperienza che unisce innovazione alla ricca storia del club e alle ultime novità in termini di merchandising e opportunità di fan engagement con i tifosi

Il nuovo Flagship Store – che dà vita a un vero e proprio derby, considerando che in via Dante è presente anche uno store dell‘Inter – è progettato per essere più di uno spazio commerciale. Sarà un punto di riferimento per i tifosi del Milan per immergersi nella storia, nella cultura e nel futuro del club. Via Dante è considerata una posizione strategica, prestigiosa e centrale a Milano, e secondo il club è il luogo perfetto per il nuovo store.

Gli store del Milan richiamano tifosi e appassionati, tanto che un totale di oltre 1,5 milioni di clienti sono passati dai punti vendita nel corso del 2023/24, mentre sono stati circa 75mila gli accessi al Museo Mondo Milan, che racconta oltre 120 anni di storia rossonera attraverso ricordi, testimonianze e memorabilia. Anche lo stadio di San Siro, durante l’intera settimana, è meta di tantissime visite all’impianto e al suo museo, risultando tra i siti turistici più gettonati dell’intera città con una media di 2mila visitatori al giorno.

Il percorso del Milan a livello commerciale è partito da un giro d’affari di 6 milioni includendo licensing, retail, merchandising ed e-commerce. Numeri che la scorsa stagione a pari perimetro hanno toccato quota 29,5 milioni di euro, grazie all’internalizzazione dei tasselli più importanti della catena del valore, ovvero sviluppo prodotto e gestione canali di vendita.

I negozi fisici del Milan (diretti e a gestione di terze parti) cubavano nel 2017/18 circa 4 milioni di euro, mentre la scorsa stagione hanno superato quota 16 milioni. La previsione è di un’ulteriore crescita a doppia cifra anche per la stagione corrente superando ampiamente anche le aspettative di budget che il club si era prefissato, questo grazie alle ottime performance delle nuove aperture come Malpensa dove una settimana fa è stato già raggiunto il budget prefissato o di Casa Milan che in questo mese raggiungerà l’intero budget dell’anno.

In occasione dell’apertura del nuovo store di Via Dante, il Milan ha deciso inoltre di lanciare un particolare contest “All you can wear”. Si tratta di un instant-win che darà l’opportunità a due tifosi fortunati di vivere un’esperienza unica all’interno dello Store. I due vincitori avranno 125 secondi e due piani di store a disposizione per aggiudicarsi tutto quello che riusciranno ad indossare.